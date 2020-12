Una cosa non cambierà nel nuovo anno: i controlli sulle strade del Salento. Il calendario di gennaio

Se c’è una cosa che non cambierà con l’arrivo del nuovo anno sono i controlli della Polizia Provinciale. Anche nel 2020 gli automobilisti che percorrono le strade del Salento di competenza di Palazzo dei Celestini dovranno fare attenzione, non solo per evitare i temutissimi autovelox e teleraser che “non perdonano” chi commette infrazioni al Codice della Strada durante la guida.

È una questione di sicurezza: bisogna allacciarsi la cintura, rispettare le precedenze, non oltrepassare se c’è la linea continua, evitare di mandare messaggi o rispondere al telefono e usare la massima prudenza, sempre quando si è al volante. Insomma tocca seguire le regole, comprese quelle che riguardano i limiti di velocità ben segnalati dai cartelli installati al margine della carreggiata, non solo quando si vogliono evitare le odiose contravvenzioni.

Di certo, una mano per evitare le multe non guasta, dato che non è mai piacevole mettere mano al portafoglio per ‘spese’ che si sarebbero potute evitare con più attenzione. Un aiuto in questo senso arriva, come sempre, dal calendario degli autovelox, telelaser e postazioni fisse, diramato da Palazzo dei Celestini da scaricare in formato pdf (clicca qui) e consultare prima di mettersi alla guida.

Anche per il mese di gennaio, la polizia provinciale mette in guardia gli automobilisti elencando le ‘arterie’ più trafficate e pericolose del territorio, dove sono posizionati gli odiati dispositivi che, come ormai noto, non fanno sconti a nessuno.

Come sempre, c’è la postazione fissa sulla Lecce-Novoli, attiva tutti i giorni, festivi compres, 24 ore su 24.