A Palazzo Gallone di Tricase un convegno sui Caregiver Familiari

Si svolgerà a Tricase, sabato 7 ottobre, dalle 10 alle ore 18, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone in Piazza Pisanelli, un convegno sui Caregiver Familiari. L’evento è organizzato dal collettivo “Caregiver Familiari Comma 255” e sarà moderato dalla portavoce nazionale Sofia Donato.

Dopo la manifestazione tenutasi presso la Camera dei Deputati il 29 maggio scorso, con questo incontro sul territorio salentino, si vuole analizzare e verificare la ricaduta delle misure messe in atto dalle diverse regioni italiane e si farà punto, anche alla luce dei tre anni trascorsi dall’approvazione della Legge Regionale 27 febbraio 2020, N. 3 “Norme per il sostegno del caregiver familiare”.

Il programma

In apertura dei lavori ci saranno i saluti istituzionali e l’introduzione al tema a cura di Stefania Sciurti (responsabile Puglia Caregiver familiari Comma 255 e presidente dell’associazione D.A.I. Reagiamo) e del sindaco Antonio De Donno.

Interverranno poi: Valentina Romano, direttore del Dipartimento Welfare della Regione Puglia su “Misure messe in campo dalla Regione Puglia”; Gianfranco Melcarne, presidente dell’ambito sociale di Gagliano del Capo; Claudia Sodero, assistente sociale specialistica del Distretto sanitario di Gagliano del Capo, su “L’applicazione delle norme allo stato attuale”; Giacomo Cardinale, coordinatore terzo settore Cisl Fp Lecce, su “Il valore della libera scelta della professione”; Stefania Sciurti di Caregiver Familiari Comma 255 su “Dalla parte dei Caregiver familiari…”; Sonia Ranieri, di Caregiver familiari Comma 255 su “Punti critici delle misure proposte dalla Regione Puglia”.

Dopo la pausa pranzo, intorno alle 14, interverrà Sofia Donato, portavoce nazionale dei Caregiver familiari Comma 255 su “il Caregiver familiare un individuo distinto dalla persona con disabilità, cambiare il paradigma culturale”.

Seguiranno gli interventi di: Rosa Barone, assessore al welfare della Regione Puglia; Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia; Donato Metallo, consigliere regionale; Antonio Gabellone, consigliere regionale.

Dopo il dibattito le conclusioni interverrà l’on.le Paolo Ciani, Deputato della Repubblica, primo firmatario della proposta di legge 998 del 15 marzo 2023 su “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura svolta dal caregiver familiare”.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta sul profilo del gruppo Facebook “Caregiver Familiare Comma 255”.

Caregiver Familiari 255

Caregiver Familiari Comma 255, è un collettivo che si batte per una legge per il riconoscimento della figura del Caregiver Familiare, emancipandolo e riconoscendolo come cittadino con diritti soggettivi propri slegati dalla persona con disabilità di cui si occupa

Per la presenza in sala è obbligatorio prenotarsi con mail: [email protected].

Si richiede di indicare se la propria presenza sarà garantita per l’intera giornata, solo per la mattinata o solo per il pomeriggio.

A conclusione dei lavori si aprirà un dibattito con quanti avranno ascoltato e porteranno la propria esperienza e sensibilità.