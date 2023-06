Gestione illecita di rifiuti e indagini con l’uso dei droni, se ne parla in un convegno a Torre San Giovanni

Gestione illecita dei rifiuti e attività d’indagine attraverso l’utilizzo dei droni, sarà questo l’argomento di un convegno organizzato dalla polizia locale di Ugento, con il patrocinio del Comune, che si svolgerà domani, martedì 20 giugno, a partire dalle ore 8.30. Ospite dell’evento Alessandro Corrias, autore di diversi libri e manuali sulle violazioni ambientali.

Si tratta di un momento di confronto pensato per chi si occupa specificamente della tutela ambientale, per meglio conoscere a fondo una materia conosciuta e muoversi con maggiore agilità e disinvoltura nella disamina dei testi normativi.

Prosegue, dunque, l’incessante attività di formazione del corpo di Polizia locale l’iniziativa vedrà anche la collaborazione di As.com. Associazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, presieduta dal Dirigente Superiore Donato Zacheo, Comandante della Polizia Locale di Lecce e Direttore della Scuola di Formazione per la P.L. della Regione Puglia.

Un evento organizzato per fornire agli appartenenti dei corpi di Polizia locale che vi prenderanno parte tutti gli aggiornamenti normativi e i know-how utili ad affrontare la propria attività professionale, fornendo contestualmente anche le necessarie indicazioni per una sempre più efficace applicazione delle norme in vigore, soprattutto quelle oggetto di aggiornamenti e modifiche.

Dopo i saluti del sindaco di Ugento, Salvatore Chiga e del comandante Zacheo, interverrà Chiara Verter, comandante della Polizia locale di Ugento.

L’appuntamento si svolgerà presso la sala convegni dell’Hotel Astor di Torre San Giovanni di Ugento.