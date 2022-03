Il lupo torna protagonista. A Caprarica un convegno scientifico per una pacifica convivenza

Il lupo nel Salento è ormai una realtà consolidata e diffusa, presente in tutta la provincia e in fase di reiterata riproduzione. Ma la presenza così significativa di lupi costituisce anche un elemento di criticità da studiare e approfondire.

Ed è per questo che oggi, venerdì 25 marzo alle ore 18 presso il Municipio del Comune di Caprarica di Lecce è in programma un importante incontro divulgativo e di confronto volto a sfatare false leggende e permettere di delineare, grazie alla presenza degli esperti i corretti comportamenti da tenere per una pacifica convivenza con la specie. Tale incontro, fortemente voluto dal Sindaco Paolo Greco, sensibile alle problematiche degli allevatori e alla salvaguardia delle specie animali, mira a fornire le corrette informazioni grazie alle quali si potranno evitare azioni insensate e inutile allarmismo sociale.

All’incontro interverrà il Dott. Biologo Faunista Giacomo Marzano, Referente Provinciale per il progetto di monitoraggio del lupo, nato dal protocollo d’intesa intercorso tra Provincia di Lecce (Coordinatrice) e Parchi Regionali della Provincia di Lecce, e primo studioso a rilevare le tracce del ritorno del lupo in Salento.

Intervengono anche il dott. Andrea Gallizia e la dott.ssa Francesca Trenta del Centro Studi Ecologia Biodiversità Appenninica/Project Wolf Etology, impegnati da anni attraverso le loro attività di ricerca e divulgazione scientifica in progetti di salvaguardia del patrimonio zootecnico dalle predazioni da parte del lupo e tutela di biodiversità nei nuovi contesti di colonizzazione.

Il dott. Daniele Tondo Dirigente Veterinario ASL Lecce che presenta i dati relativi alle predazioni accertate in Salento. Sono presenti inoltre il dott. Jacopo Ristori Comandante dei Carabinieri Forestali di Lecce, e il dott. Fabio Lazzari Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia Di Lecce.

Modera la dott.ssa Cristina Rugge.