Cultura della Parità, se ne parla in un incontro pubblico a Taviano

A Taviano al via un nuovo incontro pubblico finalizzato a promuovere la cultura della parità, dopo quello del 21 aprile scorso, molto partecipato e che aveva suscitato vivo interesse, con gli interventi, su quelle che sono le garanzie giuridiche in merito, della consulente del lavoro Chiara Corina e del Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone.

Il tema della prossima iniziativa, che si svolgerà sempre a Palazzo Marchesale, è previsto per la serata di oggi, giovedì 18 maggio, ore 19,30, dal titolo “Oltre la Follia: Arte e Lotta allo Stigma per la Parità”, un convegno organizzato sempre dall’Associazione culturale di promozione sociale Note Libere, nell’ambito del progetto regionale “Futura: la Puglia per la Parità“, secondo l’idea progettuale del sodalizio, risultato nel gennaio scorso vincitore del bando, “Come la Puglia, per la Parità” e che vede tra gli enti patrocinanti il Comune di Taviano, il Comune di Racale e la Provincia di Lecce.

Sarà un’ ulteriore occasione di formazione e riflessione, finalizzata a concorrere alla comprensione del fenomeno della disparità e favorire altresì ad abbattere gli stereotipi, anche grazie al contributo del sociologo Walter Spennato, coordinatore della Casa per la vita ‘Artemide’, una struttura che accoglie persone affette da disagio psichico, e che sarà impegnato, oltre che come relatore, anche con un suo reading interattivo ‘Accendere la Sirena’, nel corso del quale, come spiega: “…si tenta di far emergere, dalle storie raccontate, il lato umano ‘ sacro ‘ – per dirla con Simone Weil – dei protagonisti , ovvero di quelle persone che, se da un lato vivono con difficoltà le loro esistenze, dall’ altro tuttavia hanno sogni, desideri, sentimenti simili a quelli di ogni altra persona considerata sana”.

L’evento vedrà, tra gli altri, gli interventi della consigliera della commissione Paritá e pari Opportunità della Provincia di Lecce, Filomena D’Antini; della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce della Presidente del Consiglio Comunale di Taviano Antonella Previtero