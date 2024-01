“Il Commercialista nel mondo dell’arte”, se ne discute in un convegno a Lecce

“Il Commercialista nel mondo dell’arte” è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce e dalla Fondazione Messapia in collaborazione con Art&Co Gallerie a Lecce.

Appuntamento venerdì 26 gennaio a partire dalle ore 16,30 negli spazi di Art&Co Gallerie, in via 47° Rgt Fanteria, 22 a Lecce.

Nel corso della serata verrà presentata la prima collezione dedicata alla figura del moderno commercialista straordinariamente rappresentata dal maestro Antonio Longo che pesca tra la Pop Art americana di Roy Liechtenstein e il tradizionale fumetto che influenzò l’infanzia dei ragazzi degli anni ’50. Il numero diventa fantasia ed il grigio/nero delle tasse si colora di pastelli accesi a sottolineare che una società serena, colorata e prospera dipende dal contributo fiscale di ogni singolo cittadino per il miglioramento del welfare.

Il nuovo Super Eroe non è più soltanto Superman o Flash ma ogni figura che, come il commercialista, contribuisce a far crescere la società.

L’interessante momento di confronto prende il via con i saluti di Tiziano Giurin, galleria e co-fondatore di Art&Co Gallerie; di Luisa Crusi, presidente della fondazione Messapia dell’Odcec di Lecce, del Colonnello Donato D’Amato, comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce e di Fabio Corvino, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce.

A seguire gli interventi del presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Elbano De Nuccio sul tema “La professione del moderno Commercialista. La visione del Consiglio Nazionale”; della commercialista Florinda Aliperta dal titolo “Arte e cultura: binomio di sviluppo per il Paese e di opportunità per i Commercialisti”; del comandante del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale dei Carabinieri di Bari, Tenente Colonnello Giovanni Di Bella “Le attività a tutela dell’arte e della cultura” e della storica dell’arte Maria Agostinacchio “La rappresentazione del moderno commercialista tra Pop Art e Fumetto nelle opere del maestro Longo”. La chiusura dei lavori è affidata al presidente Odcec Lecce, Fabio Corvino. I lavori sono moderati dal giornalista Loris Coppola.

La partecipazione al Convegno attribuisce 3 Crediti Formativi per la Formazione Professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.