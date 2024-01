“Adeguamento liturgico della chiesa Cattedrale”, un convegno a Ugento

Si svolgerà il 12 e 13 gennaio presso il Seminario Vescovile a Ugento, il Convegno dal tema: “Adeguamento liturgico della chiesa Cattedrale di Ugento – formazione e informazione per il concorso di idee”. L’iniziativa è in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Nazionale, con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, con il Comune di Ugento, con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Lecce, con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e di Chiesa Oggi – Architettura e Comunicazione.

Il Programma

Venerdì 12 gennaio dopo l’Accoglienza alle ore 9.00, sono previsti i saluti istituzionali alle ore 10.00 di di S.E. Mons. Vito Angouli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca; Salvatore Chiga, Sindaco di Ugento; Maria Piccarreta, Segretario Regionale del Ministero della cultura per la Puglia; Tommaso Marcucci, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce e Francesco Micelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.

Alle ore 10.30 prenderà la parola P. Jordi-Agustí Piqué I Collado, Preside del Pontificio Istituto Liturgico e Professore straordinario del Pontificio Ateneo S. Anselmo in Roma che introdurrà e andrà moderare l’incontro. Alle ore 11.00 sarà possibile ascoltare la relazione di Don Alberto Giardina, Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale della Cei dal tema: “Aspetti Teologici. L’ecclesiologia del Vaticano II e la sua Epifania nell’architettura liturgica”. Alle ore 11.50 Padre. Giuseppe Midili, dell’Ordine dei Carmelitani, Docente presso il Pontificio Istituto Liturgico in Roma, Coordinatore del corso di alta formazione in architettura e arti per la liturgia e del corso di alta formazione per guide turistiche, presenterà la sua relazione dal tema: “Aspetti Liturgici. I documenti sull’adeguamento. Criteri Liturgici per l’adeguamento dell’aula della Chiesa Cattedrale”. Alle ore 12.30 si svolgerà il dibattito. Alle ore 15.00, Don Rocco Frisullo, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e parroco della chiesa Cattedrale, relazionerà sul tema: “Aspetti Pastorali. Adeguare per crescere nella comunione. La vita liturgica della Chiesa Cattedrale”, si proseguirà alle ore 15.40 con la relazione di Andrea Longhi, Professore ordinario di Storia dell’architettura e membro della Consulta Nazionale per la Pastorale Liturgica della Cei che avrà come argomento: “Storie di Cattedrali in trasformazione: sperimentazioni e criticità nella stagione post-conciliare”, alle ore 16.40 si svolgerà il dibattito. Alle ore 17.30 sarà possibile ascoltare l’introduzione alla visita a cura di Don Gianluigi Marzo, Direttore Ufficio diocesano per i beni culturali e del museo diocesano dal tema: “Aspetti storici e architettonici”. La Chiesa Cattedrale di Maria SS. Assunta in Cielo dalla dedicazione a oggi.” Alle ore 18.00 si svolgerà la Visita guidata alla chiesa Cattedrale a cura di Carlo Vito Morciano, Archivio storico diocesano, alle ore 19.00 si svolgerà una Celebrazione Eucaristica in Cattedrale, presieduta da S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca.

Il giorno successivo Sabato 13 gennaio alle ore 9.15 Caterina Parrello, Direttore editoriale di “Chiesa Oggi”, introdurrà i lavori della seconda giornata, alle ore 9.30 sarà possibile ascoltare la relazione di Don Luca Franceschini, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei che interverrà sul tema: “L’adeguamento liturgico delle cattedrali: il cammino della chiesa In Italia”, successivamente, alle ore 10.10, S.E. Mons. Vito Angiuli relazionerà sul tema: “Il progetto pastorale dell’adeguamento liturgico della chiesa Cattedrale di Ugento”, alle ore 11.10 sarà possibile ascoltare la relazione di Giorgio Rocco De Marinis, Incaricato diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto, dal tema: “Le richieste tecniche della committenza per l’adeguamento liturgico della chiesa Cattedrale di Ugento”, alle ore 11.30 Giuseppe Giccone, Collaboratore dell’ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, interverrà sul tema: “Il Concorso: tappe e attenzioni procedurali”. Alle ore 12.10 si svolgerà il dibattito e alle ore 13.00 le conclusioni saranno affidate Caterina Parrello.

Per importanza artistica, valore simbolico, stratificazione storica e funzione sociale, la Cattedrale è una architettura di primaria importanza per la vita liturgica e civile di un territorio. Progettare l’adeguamento è un’operazione importante e delicata che prevede alla base un discernimento comunitario e un reale processo partecipativo, nel rispetto delle indicazioni delle norme canoniche, liturgiche e pastorali.