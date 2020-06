Perché il gioco online piace così tanto agli italiani?

Già nel 2017, il numero di italiani dediti al gioco online aveva raggiunto i 3,7 milioni, con un totale di oltre 8,2 milioni di account registrati su poker room, siti di casinò online e di scommesse sportive. In attesa dei dati relativi a quest’anno, cerchiamo di capire come mai agli italiani piaccia così tanto il gioco online.

Giocare online è semplice

Il gioco online attrae perché si tratta di un hobby che non richiede particolari nozioni o strumenti: è sufficiente un computer e una buona connessione ad Internet, anche se negli ultimi anni anche il gioco via mobile (smartphone e tablet) è in forte crescita.

La creazione di un account su un sito di gioco online è molto facile, perché richiede soltanto l’inserimento di alcuni dati e l’invio della copia di un documento d’identità, conditio sine qua non è impossibile giocare a soldi veri.

La registrazione avviene in maniera immediata e l’utente può subito iniziare a giocare, senza tempi di attesa. Il gioco online, inoltre, riduce i tempi morti, perché tutte le operazioni vengono gestite da software.

La comodità di giocare online

Un altro aspetto positivo del gioco online risiede nella comodità. Chi ama giocare a poker, a blackjack o alla roulette, se vuole farlo dal vivo deve recarsi obbligatoriamente in uno dei tre casinò italiani: Sanremo, Venezia o Saint Vincent – il quarto casinò storico, quello di Campione d’Italia, attualmente è chiuso.

Il gioco online invece permette a chiunque di giocare direttamente seduti sulla poltrona del proprio salotto, o magari mentre si attende che sia pronta la cena. E non esiste naturalmente alcun dress code: si può giocare anche in tuta e ciabatte, senza preoccuparsi delle apparenze.

La convenienza

Giocare online, infine, è anche conveniente. Non soltanto perché tutti i giochi si possono provare in maniera gratuita, facendo pratica senza rischiare denaro, ma anche perché spesso gli operatori lanciano offerte particolarmente vantaggiose, come ad esempio i bonus poker.

Non avendo costi di gestione quali affitto, personale in loco e bollette (luce, acqua e gas) come le sale da gioco terrestri, gli operatori del gioco online sono in grado di investire in maniera importante sul marketing, nel tentativo di attirare nuovi giocatori e fidelizzare la vecchia clientela.