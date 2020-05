Coronavirus, l’appello dei tassisti leccesi alla Regione. In programma una manifestazione a Bari

Le categorie che hanno subito un duro colpo a causa del Coronavirus non si contano più. Questo nemico invisibile, infatti, non ha messo a dura prova soltanto il sistema sanitario, soprattutto delle regioni che hanno dovuto fare i conti con un “impressionante” numero di contagi, ma anche l’economia di tutto il Belpaese costretta a fronteggiare una situazione senza precedenti, attività chiuse a causa del lockdown, lavoratori senza futuro, saracinesche abbassate. Anche i tassisti rientrano nella “crisi” e ora che si sta cercando di tornare alla normalità, anche se a distanza di sicurezza per evitare un aumento dei casi – anche loro hanno deciso di alzare la voce. In una città come Lecce, le corse sono legate con un filo rosso al turismo, ancora fermo ai nastri della ripartenza. Il danno per questa categoria, quindi, è ampio.

«Le disdette arrivate già da tempo e l’incertezza per l’avvio della nuova stagione, lasciano senza troppe speranze tutti i lavoratori di questo settore del trasporto pubblico, che basano il proprio introito sul guadagno conseguito nei mesi estivi» si legge in una nota a firma di Giovanni D’Agata che ha voluto fare da cassa di risonanza alle richieste di aiuto dei tassisti, ormai allo stremo. Alle difficoltà. si aggiunge anche la chiusura dell’aeroporto del Salento (Brindisi), per il quale, ad oggi, non si hanno notizie in merito alla riapertura.

Visto questo quadro di estrema incertezza, i tassisti di Lecce chiedono al Governatore Emiliano di sostenere la categoria con una misura economica straordinaria così come avvenuto già in altre regioni. Provvedimento anche il presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene indispensabile per evitare il collasso definitivo di quest’insostituibile servizio pubblico.

Per questo, martedì 26 p.v. si terrà una manifestazione nella città di Bari alla quale parteciperanno tassisti delle varie città pugliesi.