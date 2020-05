‘Non ci arrendiamo, la Regione ci sostenga’, i professionisti dello spettacolo a difesa delle feste patronali

«Le Feste Patronali rappresentano in Puglia una sintesi delle peculiarità produttive legate all’artigianato artistico, dalle luminarie ai fuochi pirotecnici, dalla musica al commercio, non tralasciando le produzioni enogastronomiche legate alla tradizione. Salvarle significa anche dare un notevole contributo alla stagione turistica e ridare fiducia nella ripresa alle nostre comunità. La storia stessa ci insegna che nei momenti più difficili i nostri paesi si sono stretti proprio intorno a questi festeggiamenti».

A gettare la spugna, a restare indifferenti o, peggio ancora, a rassegnarsi sul fatto che non si organizzerà questa estate alcuna festa patronale quelli dell’Associazione Partner non ci stanno. Soprattutto se le condizioni sanitarie dovessero proseguire a migliorare sempre di più al punto da non destare preoccupazioni e pur sempre nel rispetto assoluto di alcuni accorgimenti che sono diventati ormai parte integrante nel nostro vivere per i prossimi mesi, come indossare le mascherine.

Questi professionisti dal settore, letteralmente messi in ginocchio dalla crsi sanitaria, hanno dapprima costituito un’associazione che mette insieme imprese di professionisti degli eventi, spettacoli e feste e poi nella giornata di ieri hanno inviato alla Regione Puglia, attraverso il consigliere Mario Pendinelli, una proposta di legge sulle Feste patronali, simbolo della cultura e della tradizione del nostro territorio.

«Il documento – scrivono in una nota gli imprenditori del settore aderenti all’Associazione Partner – è stato inviato a seguito di un lavoro congiunto tra le parti. L’associazione ha sintetizzato tutti gli aspetti che caratterizzano tali manifestazioni, tenendo conto di tutte le attività economiche che alle feste sono collegate. Il consigliere, che già nella mattinata del seguente lunedì ha risposto, negli anni è stato coinvolto direttamente nell’ambito delle Feste patronali e ha manifestato l’apprezzamento per l’impegno dell’associazione Partner».

In sintesi l’associazione ha evidenziato nella proposta di legge alcuni concetti che se associati alla volontà politica di sostenere economicamente l’azione, potrebbero diventare un potente volano di sostegno, concreto e psicologico, per la ripresa nel periodo estivo, sicurezza-sanitaria permettendo.

«Siamo fiduciosi che la nostra proposta passi – ha affermato Salvatore Pagano, portavoce dell’associazione Partner – per poi sederci ad un tavolo tecnico. Ogni categoria sta ricevendo qualche sostegno, ma il nostro intento in questa fase è proporre un progetto di ‘festa allargata’ in estate, provando a salvare simbolicamente più manifestazioni possibili. Anche per tale impegno stiamo cercando di far aderire al nostro intento sempre più società e professionisti, di tutta la regione».