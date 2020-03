Unisalento, arrivano le prime lauree in videoconferenza. A breve le attività di orientamento online

«Si può essere vicini anche se fisicamente distanti, si può festeggiare usando fantasia e creatività. Le prime lauree online aggiungono un altro tassello al racconto dell’impegno della nostra comunità accademica. Congratulazioni ai neo dottori dell’Università del Salento e agli studenti della Scuola superiore ISUFI che nei giorni scorsi hanno ottenuto la licenza. Sono certo che presto celebreremo insieme questi traguardi», con queste parole il Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, commenta le prime sedute di laurea e di licenza ISUFI che si sono svolte utilizzando la piattaforma online messa a punto dall’Ateneo salentino.

Si tratta di alcune decine le lauree conseguite presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, nei corsi di studio di area aziendale, di area economico-quantitativa e dell’area del turismo, e presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali nell’ambito dei corsi in Scienze Biologiche e in Biologia, alle quali si aggiungono diverse licenze ISUFI ottenute da studenti eccellenti di area economico-giuridica e umanistico-sociale.

Aumentata la frequenza delle lezioni online

Intanto sono saliti a 14mila gli studenti che seguono le lezioni online, ormai a regime per il secondo semestre. A questo dato si affianca quello del personale docente e tecnico-amministrativo: in circa 1200 utilizzano gli strumenti digitali per le attività quotidiane, per un totale di circa 13mila utenti attivi sulle varie piattaforme nel corso della settimana. «La sfida è ora quella dell’orientamento», aggiunge il Rettore, «Stiamo lavorando intensamente per permettere agli studenti delle scuole superiori e alle famiglie di avvicinarsi in modo semplice alle opportunità offerte dalla nostra università, per compiere una scelta consapevole che riguarda il loro futuro formativo e professionale».

Nuovi contenuti divulgativi

Accanto alle attività istituzionali, UniSalento ha avviato la produzione di ulteriori contenuti a carattere divulgativo. Oltre al contributo del corso di laurea DAMS all’iniziativa del Polo biblio-museale di Lecce “La cultura resta accesa”, lanciato nei giorni scorsi, sul canale ufficiale YouTube dell’Ateneo è online la nuova rubrica “Quarto d’ora accademico”, con proposte di lettura dalla comunità accademica. Protagonisti dei primi video pubblicati, i libri consigliati dalla botanica Gabriella Piro, gli storici della filosofia Alessandra Beccarisi, Maria Cristina Fornari e Fabio Ciracì, la storica della letteratura Beatrice Stasi, la matematica Anna Maria Cherubini, la storica dell’antichità Flavia Frisone, lo storico dell’arte Raffaele Casciaro, la biologa Luisa Siculella, l’economista Amedeo Maizza.

«Attiva su tanti fronti, la comunità UniSalento ha reagito immediatamente alla crisi mettendosi al servizio degli studenti e del territorio», conclude il Rettore, «Molto si può ancora fare, ma credo che possiamo dirci soddisfatti per quanto sin qui realizzato».