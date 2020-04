‘E’ una Pasqua un po’ diversa, l’allegria un po’ si è persa’, la filastrocca in dialetto leccese di Miriam Perrone

Chi l’avrebbe mai detto solo qualche settimana fa che avremmo trascorso una Pasqua così? Non ci sono le tavolate con i parenti rientrati per le feste, non c’è possibilità di uscire, di fare una passeggiata al mare o in campagna. Un velo di tristezza sta ammantando tutto, ma non si spegne certo la speranza che vuole diventare certezza. Andrà tutto bene, bisogna soltanto aspettare e stare in casa. E’ il tempo dell’attesa e della pazienza. E anche del rispetto per chi in prima linea sta combattendo questo virus maledetto. Le parole in musica dialettale di Miriam Perrone ce lo ricordano.

Ci ne l’era buta ddire,

ca sta Pasca cussì era buta scurrire…

Ete na Pasca diversa, l’allegria nu picchi s’è persa..

Intra le case gente ccota, ma cu la manu mai sota.

Tauli mbanditi te agnellini, puddriche e taraddri,

perché la tradizione ole ca ste cose a Pasca tocca le ssaggi…

Nu ci suntu le taulate te li anni passati,

te amici e parenti appena rriati…

ma cu tutti sti piatti te taula ne ausamu mbichiati…

Moi nu Pe tiempu cu pinsamu all’apparenza,

soprattutto sta Pasca a bessere di preghiera, amore e pacienza.

Chi l’avrebbe mai detto che avremmo trascorso la Pasqua in questo modo.

E’ una Pasqua diversa, l’allegria un po’ si è persa.

La gente è chiusa in casa, ma non riesce a stare a braccia conserte.

Tavole imbandite di agnellini, puddriche e taralli,

perchè la tradizione vuole che si assaggino questi dolci…

Certo, non ci sono le tavolate degli anni passati

di amici e parenti appena arrivati.

Eppure con tutti questi piatti a tavola ci alziamo ben sazi.

Non è questo il tempo di pensare all’apparenza

soprattutto questa Santa Pasqua deve essere festa di preghiera, amore e pazienza.

(Foto di copertina di Aristide Mazzarella)