All’Aeroporto Fortunato Cesari in scena la “Corsa del Centenario”

Domenica 17 settembre l’Aeroporto Militare “Fortunato Cesari” di Galatina, in contemporanea con altri 28 reparti del Corpo dislocati sul territorio nazionale, aprirà le porte agli appassionati del running per la “Corsa del Centenario”. La manifestazione rientra tra gli eventi organizzati dall’Arma Azzurra nel corso del 2023 per festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione.

La giornata, organizzata sull’aeroporto salentino con il supporto tecnico della “A.S.D. Podistica Soletum”, prevedrà due tipi di prove (regolamento e numeri di contatto reperibili sul sito “cronogare.it): una corsa di 10 Km, a cui potranno partecipare non solo il personale militare e civile dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, ma anche i tesserati alla Federazione Italiana Di Atletica Leggera(FIDAL), in regola con il tesseramento 2023, i tesserati a Enti di promozione sportiva e altre Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), con tessera in corso di validità, e i possessori di Runcard e una camminata sportiva di circa 4 Km, aperta a tutti (secondo le modalità riportate sul regolamento presente sul sito “cronogare.it”).

La quota di partecipazione sarà devoluta all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’ambito dell’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, che accompagna le iniziative legate alle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata. Il progetto, lanciato ufficialmente a dicembre 2022 con la presentazione di tutti gli eventi del Centenario, raccoglie donazioni volontarie che andranno a finanziare la fornitura di apparecchiature altamente tecnologiche e di ultima generazione per IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di AIRC.

Sarà quindi un settembre ricco di appuntamenti per il “Fortunato Cesari” che, dopo la cerimonia in piazza Alighieri a Galatina e la “Corsa del Centenario”, aprirà le porte al pubblico in occasione dell’Open Day, previsto per domenica 24, a testimonianza di quanto l’Aeronautica Militare voglia essere vicina ai cittadini attraverso azioni concrete e tangibili.