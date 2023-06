Situazioni di emergenza sanitaria, un corso di formazione per gli uomini dell’Aeronautica Militare

Si sono svolti nei giorni scorsi, presso l’aeroporto militare “F. Cesari” di Galatina, i corsi formativi Basic Life Support & Defibrillation e Pre Hospital Trauma Care, sia base che re-training.

Le lezioni, svolte dal Centro di formazione Irc/IRCOM “Salentum Terrae” di Melendugno e coordinati dall’infermeria del 61° Stormo hanno coinvolto 28 uomini del Corpo e quattro del Distaccamento Aeronautico di Otranto principalmente operatori sanitari, ma anche autisti.

L’iniziativa è sta ata finalizzata garantire, in linea con le direttive, la presenza nella logistica dell’intervento sanitario d’emergenza, oltre al personale sanitario, di un congruo numero di militari specificatamente formati quali “autisti soccorritori” che, avendo così acquisito tale capacità, sono diivenuti elementi chiave negli interventi di emergenza.

Tra i docenti, il Direttore del corso Donato De Siena, la Direttrice del Centro di formazione Anna De Carlo, due medici anestesisti rianimatori in servizio presso le strutture ospedaliere di Gallipoli e Scorrano, Enrico Febbraro e Maurizio Serra e un sottufficiale infermiere in servizio presso il 61° Stormo, 1° Lgt Cosimo Barrotta, che in qualità di istruttore Blsd, Pblsd e Ptc, collabora con il centro di formazione.

In considerazione dello specifico impiego operativo, le abilitazioni alla rianimazione cardiopolmonare con l’uso del Defibrillatore e il corretto approccio e successivo trattamento del paziente traumatizzato sono competenze imprescindibili della professione del personale sanitario. Nello specifico risulta fondamentale essere pronti ad assicurare l’assistenza sanitaria all’attività di volo, oltre alle esigenze di vario genere che possono generare eventi di emergenza/urgenza in ambito militare.

L’evento o si è concluso nel pomeriggio in Aula Magna con la consegna degli attestati da parte del Colonnello Vito Conserva, Comandante del Reparto, che ha voluto ringraziare il Ten.Col Gaetano Ingrosso, responsabile dell’Infermeria di Corpo e tutti gli attori esterni che hanno permesso di realizzare quest’attività.

Per il Col Conserva: “Questa collaborazione rappresenta un’eccellente occasione per il nostro personale di formarsi secondo standard moderni e testati. Un doveroso ringraziamento va ai docenti, che dedicando tempo e passione, hanno permesso a uomini dell’Arma Azzurra di acquisire preziose competenze che, in determinate situazioni di emergenza, diventano di vitale importanza”.