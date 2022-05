Tra dimore storiche, palazzi e giardini privati. Torna Cortili aperti per scoprire Lecce e il Salento

Che «Cortili Aperti» si sia rivelata un’idea vincente lo dimostra il fatto di essere giunti al 2022, forti di aver conquistato un numero sempre crescente di visitatori, collezionato edizione dopo edizione. Il segreto di tanto successo sta nel fatto di essere passato da un’occasione per ammirare la bellezza di una città a un vero e proprio appuntamento culturale, organizzato dall’Associazione Dimore Storiche italiane, uno da segnare sull’agenda.

Sono sempre più, infatti, i turisti e i salentini che vogliono scoprire cosa si nasconde dietro un maestoso portone d’ingresso di un palazzo, in quel cortile su cui si affacciano le finestre delle famiglie nobili o in quel giardino ricco di varietà botaniche insolite. Scorci spesso che custodiscono un tesoro prezioso, chiuso agli occhi indiscreti ad eccezione di un giorno all’anno. Già perché non sono più solo i leccesi a voler scoprire il fascino di Lecce, sono tanti gli ‘stranieri’ che organizzano il loro viaggio scegliendo non a caso questo weekend per visitare il capoluogo.

E così, domenica 22 maggio, il centro storico accoglierà anche i curiosi, pronti a scoprire i segreti celati tra le corti di antichi palazzi, nascosti tra i vicoli dei borghi e l’incanto delle stradine. Il senso dell’iniziativa sta proprio in questo, rendere fruibile una parte del tesoro del centro storico che altrimenti resterebbe privato.

Insomma, è tutto pronto per ammirare il Salento e tutta la sua bellezza.

Ecco tutte le dimore storiche da visitare

A Lecce si potranno ammirare Palazzo Personè e Palazzo Adorno, la casa a corte di via Vittorio Dei Prioli, Palazzo Bozzi Corso, La Fiermontina, il Mama Family Museum, Palazzo Apostolico Orsini, Dimora Muratore, Palazzo Gorgoni, Palazzo Guido, la Chiesa della Natività della Vergine detta “La Nova”, Palazzo del Seminario, Palazzo Spada, Palazzo Carrelli Palombi, Palazzo Brunetti, Palazzo Bernardini, Palazzo Sambiasi, Palazzo Rollo, l’Accademia di Belle Arti, Palazzo Lecciso, Palazzo Grassi, l’Istituto di cultura e lingue Marcelline, Palazzo Maresgallo, la Chiesa di San Giovanni di Dio (ex Istituto Margherita), Palazzetto Palmieri, Palazzo dei Perroni, Palazzo Martirano, il giardino di Palazzo Giaconia, Palazzo Palmieri, Palazzo Tamborino Cezzi.

Ruffano metterà in mostra il giardino di Palazzo Villani, la Chiesa di San Francesco da Paola, il Castello Brancaccio, la Chiesa della Natività della Beata Maria Vergine, Palazzo Pio, Palazzo Castriota Scanderbeg, Palazzo Riccardo, il frantoio ipogeo di via Monsignor d’Urso, Casa Giangreco e il relativo frantoio, la casa a corte e la Chiesa dell’Annunziata di via Giangreco, Casa Bortone, il palazzo ottocentesco di corso Umberto I, i palazzi Licci-Ferrari e Viva, il frantoio ipogeo di corso Umberto I, la casa Ferrari dei duchi di Parabita.

A Caprarica, invece, sarà visitabile il Castello baronale, così come ad Alessano il Palazzo ducale e a Cavallino la galleria del Palazzo ducale dei Castromediano.