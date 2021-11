Maltempo nel Salento: danni, disagi e scuole chiuse. Soccorsi automobilisti e animali in difficoltà

Le previsioni non promettevano nulla di buono. E così è stato. Come anticipato dai meteorologi, il maltempo, che ha colpito molte regioni del Sud, ha fatto alzare il livello di allerta. Attenzione ai temporali, dunque, che non hanno risparmiato e non risparmieranno la Puglia. Anche il Salento ha dovuto fare i conti con piogge forti e nubifragi che hanno causato danni e disagi.

Scuole chiuse e strade allagate

Dopo la nottataccia, a Uggiano, Casamassella, Giurdignano e Otranto la campanella non ha suonato. Si è deciso di tenere le scuole chiuse per evitare pericoli. La zona, particolarmente colpita, sta contando i danni causati dalla furia dell’acqua. Strade e campagne allagate, vie trasformate in fiumi e tantissimi disagi sia in casa (tra allagamenti a scantinati, garage e abitazioni) che al traffico, visto che molti automobilisti sono rimasti bloccati e intrappolati nelle vetture. I vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e Tricase sono a lavoro per rispondere alle richieste di aiuto. Non si contano le chiamate giunte al Centralino fin dalle prime luci dell’alba.

I caschi rossi hanno soccorso molte persone in difficoltà, cittadini colpiti dal maltempo. Sono stati salvati anche diversi animali rimasti intrappolati.

Notte movimentata anche a Cannole e Martano, dove è crollato il muro di cinta del campo sportivo. Per metterlo in sicurezza è stato necessario l’intervento di una pala meccanica.

Quanto durerà il maltempo?

Per una tregua basterà attendere qualche ora. Stando alle tendenze, il maltempo sembra abbia le ore contate. Il Sud potrà riporre l’ombrello e aspettare il ritorno dell’anticiclone.