Un defibrillatore per la Comunità di Capodarco, ancora più sicuro il soggiorno per bambini e bambine

I bambini autistici del centro diurno della Comunità di Capodarco “Padre Gigi Movia” di Sannicola hanno ricevuto in questi giorni un bel dono da Babbo Natale in persona: un defibrillatore che renderà ancora più sicuro il soggiorno di tanti ospiti che considerano quella struttura una seconda casa.

L’ importante dispositivo salvavita è stato acquistato grazie ad un’iniziativa congiunta, partita dall’idea di un gruppo di cittadini riunitisi sui social a questo scopo (tra cui anche alcuni genitori degli ospiti del centro) e che ha coinvolto, nella sua attuazione, enti del mondo del terzo settore e dell’associazionismo, assieme a privati cittadini.

All’ iniziativa ha aderito ‘Granelli di Sabbia‘, una onlus del Basso Salento impegnata in attività culturali, progetti di sensibilizzazione e realizzazione di eventi. Mediante l’organizzazione di due tornei di burraco, l’associazione ha raccolto delle somme da devolvere proprio all’acquisto del macchinario.

‘Granelli di Sabbia’ ha aderito all’iniziativa anche attraverso “A code alte”, una nuovo progetto fortemente voluta dalla presidente Anna Ronga e ideato con la presidente della cooperativa sociale Indisciplinati, Liliana Putino.

‘A code alte’, il nuovo progetto della Onlus Granelli di Sabbia

“A code alte” è un percorso che lavora all’accrescimento del benessere dell’individuo mediante l’avvicinamento alla natura ed il contatto con gli animali. E si rivolge a tutte le persone che stanno vivendo una condizione di fragilità: patologie, traumatizzazioni varie (come, ad esempio, quelle derivanti da maltrattamento domestico, violenza sessuale, molestie, stalking e aggressioni), disabilità. Grazie a questo progetto, Granelli di Sabbia sta lavorando alla realizzazione di un giardino sensoriale terapeutico, dove la messa in pratica di attività come il salvataggio di animali randagi, la creazione di rifugi per gatti, la realizzazione di un orto di comunità ed altre azioni affini, contribuiranno alla riabilitazione ed all’accrescimento della consapevolezza della persona.

Queste le dichiarazioni di Paola De Masi, referente del progetto ‘A code alte‘: “Siamo felici di aver contribuito a rendere ancora più sicuro questo luogo dove si svolgono quotidianamente importanti attività riabilitative. L’impegno di Granelli di Sabbia per i bambini con disturbi dello spettro autistico continua. Siamo impegnati in diverse attività di questo tipo e con lo stesso progetto “A code alte”, che in questa occasione è ad una delle sue prime uscite pubbliche, presto realizzeremo degli eventi che sapranno raccontare al pubblico il percorso intrapreso con bambini e bambine con fragilità”.