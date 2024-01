Il Consiglio comunale di Lizzanello a difesa dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno

Il Consiglio comunale di Lizzanello scende in campo a difesa dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, dopo la decisione di chiudere la redazione di Lecce, così come tutte quelle locali.

È questo lo spirito con il quale, nella mattinata di oggi, l’assise della cittadina salentina ha votato una Delibera.

Nel documento come primo punto, si esprime piena solidarietà ai giornalisti delle redazioni locali, messi in cassa integrazione a zero ore; si chiede, poi, alla proprietà agli editori e al Direttore di garantire al territorio leccese la presenza di una redazione; altra richiesta è quella di valutare la costituzione di un’eventuale fondazione tra privati e istituzioni, finalizzata a gestire o sostenere la missione de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, infine ultimo invito, quello di trasmettere copia della Deliberazione al Consiglio Regionale e Provinciale, alle istituzioni del territorio e a tutti i consigli comunali del Salento affinchè possano valutare l’opportunità di adottare lo stesso tipo di provvedimento, ai fini di una più larga e condivisione e dare maggiore incisività all’iniziativa.

Il documento odierno, è stato votato all’unanimità.