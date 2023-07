La moda, la creatività e le bellezze del Don Tonino Bello di Tricase in passerella per i ‘Dialoghi sotto le stelle’

Dici Italia e pensi al ‘made in Italy‘. Dici ‘made in Italy’ e pensi alla moda. Dici moda e pensi ai tanti grandi e piccoli artisti che ogni giorno si cimentano nelle grandi maison e fashion house con i loro collaboratori così come nei laboratori delle scuole professionali con le loro insegnanti per trasformare un’idea di bellezza in una creazione da indossare. A quei talenti ha voluto dedicare una serata l’Iiss ‘Don Tonino Bello’ che, in una gremita Piazza Codacci Pisanelli, a Tricase, ha fatto sfilare i capi di moda realizzati dalle studentesse dell’ indirizzo Moda sotto il coordinamento delle docenti Maria Grazia Frisullo, Adriana Accoto, Luciana Politi, Maria Tommasa Gallo e Laura Petracca.

Del resto, per il settore Produzioni Artigianali per il Made in Italy le sfilate di moda sono strumenti importanti per promuovere il percorso formativo sul territorio, avvicinando le nuove generazioni a professionalità che, pur nella tradizione, si rinnovano continuamente nelle tecnologie e nei materiali. Il ‘Don Tonino Bello’ di Tricase, guidato dalla dirigente Annalena Manca, nel suo indirizzo moda si pone l’obiettivo di promuovere nei giovani il gusto del bello, la progettualità tecnica, la manualità sartoriale, elementi che hanno reso grande nel mondo il Made in Italy.

A testimoniare l’importanza della serata la presenza in platea di Leonardo Nuccio, Vice Presidente del Politecnico del Made in Italy.

L’occasione per ammirare sei sfilate, sei quadri di moda, è stata offerta dall’evento Dialoghi sotto le stelle, giunto alla sua 13esima edizione, con cui l’ Istituto di Tricase-Alessano-Poggiardo (al Don Tonino Bello afferisce, infatti, anche il Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo) si confronta con il territorio e attraverso le esibizioni e le performance degli studenti restituisce ciò che ha ricevuto in termini di passione, entusiasmo, voglia di crescere, in un parola sola di ‘gioventú’.

Durante la serata si è condiviso con tutte le famiglie e i cittadini presenti il grande successo della scuola in termini di politiche dei trasporti, che dopo lunghe battaglie consente all’Istituto di essere raggiungibile con sufficienza di mezzi in tutti i suoi plessi e per tutti i suoi indirizzi, grazie alle risorse della Regione Puglia, al gioco di squadra tra Provincia di Lecce, amministrazioni comunali del Capo di Leuca e aziende concessionarie delle tratte e grazie soprattutto alla testardaggine della dirigente che non ha mai lasciato nulla di intentato per evitare gli autentici viaggi della speranza di tanti ragazzi che volevano formarsi al Don Tonino Bello.

Un riconoscimento all’Istituto per la collaborazione con l’indirizzo nautico ed aeronautico è stato consegnato dal presidente della sez. ANMI di Salve, Mario De Sabato.

Gli eleganti intermezzi musicali sono stati curati dal prof. Flavio Primogeri al piano e dal Maestro Antonella Florio all’oboe che hanno spaziato con un repertorio sulle più belle colonne sonore di grandi film italiani.