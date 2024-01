Ecco come diplomarsi in 4 anni, all’indirizzo turistico del ‘De Pace’ di Lecce parte la sperimentazione

Diplomarsi in 4 anni in una scuola ad indirizzo turistico? Adesso è possibile, dal momento che all’IIS Antonietta De Pace di Lecce è stato approvato dal Ministero il nuovo percorso sperimentale.

Dal prossimo anno scolastico (2024-2025) prenderà avvio una nuova concezione della formazione che potrà avere un grande impatto sullo sviluppo turistico di Lecce e del Salento.

Questa sperimentazione punta a valorizzare i giovani talenti affinché sviluppino le competenze fondamentali necessarie che sono alla base del forte legame esistente tra l’IIS De Pace e il tessuto produttivo del territorio.

Come detto, gli studenti che si iscriveranno al nuovo percorso scolastico potranno diplomarsi in quattro anni, al termine dei quali sceglieranno tra due opzioni:

– entrare subito nel mondo del lavoro grazie ad una sempre più performante conoscenza del mercato e delle aziende di settore che hanno incontrato nel loro iter formativo;

– proseguire gli studi tramite i percorsi biennali di specializzazione erogati dagli ITS ACADEMY o nei percorsi di laurea presso tutte le facoltà universitarie.

La soddisfazione della Dirigente Scolastica

«Si tratta di un progetto sperimentale – afferma Silvia Madaro Metrangolo, dirigente scolastica dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ di Lecce – che va a rivedere e riformulare l’impianto degli studi tecnici e professionali, allo scopo di renderli sempre più al passo con i tempi. Il Collegio dei Docenti, chiamato nelle settimane scorse ad esprimersi sulla possibile adesione, aveva risposto positivamente. La nostra successiva richiesta di adesione, inoltrata nei giorni scorsi, è stata valutata favorevolmente e approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non possiamo che metterci al lavoro per formare i nostri allievi in maniera sempre più completa nella certezza che le loro competenze e la loro vision sul turismo possa trovare il giusto appeal in un settore che diventa sempre più trainante per l’economia del territorio. Insomma, il ‘De Pace’ si conferma come un Istituto all’avanguardia in tutto, pur mantenendo salda la propria identità, costruita attorno ad alcuni punti fermi e imprescindibili: centralità degli studenti, vocazione per la didattica laboratoriale, ambienti di apprendimento innovativi, forte legame con il territorio».

Diplomarsi in 4 anni all’ ‘Antonietta De Pace’ di Lecce

L’idea di fondo del percorso sperimentale è quella di rafforzare le competenze di base in italiano, matematica e inglese, dando al contempo maggiore rilevanza alle discipline tecniche e laboratoriali. Il De Pace mette a disposizione il suo ‘equipaggiamento laboratoriale’ che di recente, grazie al finanziamento dell’azione “Next Generation Labs”, ottenuto nell’ambito del PNRR, ha beneficiato dell’adeguamento e dell’ ammodernamento dei laboratori già esistenti e della creazione di due nuovi ambienti di apprendimento digitale all’avanguardia, unici sull’intero territorio.

Per l’IIS ‘Antonietta De Pace’ si tratta di una sperimentazione didattica che va ad aggiungersi all’offerta formativa già attiva a carattere quinquennale.

L’Accordo di Rete alla base della sperimentazione

La sperimentazione prevede, tra le altre cose, un accordo di rete tra l’istituzione scolastica tecnica e professionale, l’ITS Academy di riferimento, un ente di formazione accreditato presso la Regione Puglia, imprese del settore con una esperienza radicata nel comparto che possano essere di supporto alla crescita degli studenti.

Ma c’è di più: le istituzioni scolastiche aderenti alla rete si impegnano ad implementare e potenziare relazioni stabili con aziende e realtà produttive del territorio tramite uno o più accordi di partenariato volti a definire le modalità di co-progettazione dell’offerta formativa, di attuazione dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e di stipula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Info e aggiornamenti

https://www.ipdepace.edu.it/