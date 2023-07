Aumentata la presenza di zanzare per la troppa pioggia, il Comune di Lecce dispone una disinfestazione straordinaria

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Lecce, ha predisposto un intervento straordinario di disinfestazione adulticida per le zanzare che interesserà tutte e cinque le marine e il resto della città. Si parte questa notte e si proseguirà fino a giovedì notte.

Saranno impiegati tre mezzi che interverranno prima a San Cataldo, poi, sempre tutti e tre, a Torre Chianca, a Frigole, a Spiaggiabella e a Torre Rinalda, in una sola notte. Da domani notte, invece, si dedicheranno al resto della città fino a giovedì compreso.

«L’emergenza zanzare che stiamo affrontando quest’anno – dichiara l’assessore all’Ambiente Angela Valli – è una diretta conseguenza della tropicalizzazione del clima causata dal cambiamento climatico in atto. Le forti e prolungate piogge di maggio e giugno hanno prodotto questa conseguenza che stiamo affrontando non solo con gli interventi di disinfestazione adulticida antilarvale previsti da calendario due volte al mese, ma anche con gli interventi antilarvali specifici sui canali delle marine che facciamo ogni settimana e non ogni due, come sarebbe programmato in condizioni normali, e ancora con i kit antilarvali che stiamo distribuendo per uso domestico e con questi ulteriori interventi straordinari motivati da questa infestazione rilevante. Stiamo mettendo in campo, quindi, tutti gli strumenti a nostra disposizione per contrastare i disagi che ci vengono segnalati».

Per via delle frequenti e abbondanti piogge che si sono verificate nel mese di maggio e di giugno e per via della natura paludosa di ampi tratti del litorale leccese, si è registrato quest’anno un aumento esponenziale della presenza delle zanzare, in particolar modo nelle marine, che il Settore Ambiente sta cercando di contrastare intensificando, a partire da questa settimana, interventi, mezzi e personale.