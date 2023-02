A Lecce parte la distribuzione delle pattumelle verdi per la raccolta di vetro e metalli

Prenderà il via venerdì 10 febbraio a Lecce la distribuzione delle pattumelle verdi per la raccolta differenziata porta a porta del vetro e dei metalli. La distribuzione riguarderà le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti attraverso il posizionamento quotidiano dei mastelli fuori dall’abitazione e non i residenti in complessi e condomini che conferiscono i rifiuti tramite carrellati condominiali.

L’assessorato all’Ambiente in collaborazione ha organizzato la distribuzione individuando quattro differenti punti presso i quali i cittadini potranno recarsi per ritirare l’attrezzatura: la sede della parrocchia di San Bernardino Realino in via degli Oropellai (quartiere Rudiae Ferrovia), il CCR di via Giovanni Paolo II in orari diversi da quelli di apertura al pubblico (quartiere Stadio), il City Terminal al Foro Boario, il Parco dei Colori in via Medaglie d’Oro (Borgo Pace).

Per ritirarla la pattumella occorrerà recarsi ad uno dei centri portando con sé l’ultimo avviso di pagamento della Tassa sui rifiuti o una autodenuncia protocollata, insieme al modulo per il ritiro che in questi giorni è in distribuzione in città e che è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Lecce. Sul modulo occorre indicare i dati del titolare dell’utenza intestatario della bolletta Tari e i codici dei contenitori già in proprio possesso per il conferimento delle altre frazioni.

Centri di distribuzione e orari

I contenitori potranno essere ritirati presso la Parrocchia di San Bernardino Realino in via degli Oropellai (quartiere Rudiae Ferrovia). Lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 – 14.30. Martedì e giovedì 09.00-12.00. Sabato 08:30 alle 12:30.

Centro comunale di raccolta di via Giovanni Paolo II (i mastelli verdi si potranno ritirare in orari diversi da quelli del servizio di ritiro rifiuti (quartiere Stadio). Lunedì, martedì e giovedì 15.00 – 18.00. Mercoledì e venerdì 09.00 – 13.00. Sabato 08:30 alle 12:30

City Terminal lato cimitero Via Carluccio. Dal lunedì al sabato 09.30 – 15.30

Parco dei Colori in via Medaglie d’Oro (Borgo Pace). Lunedì, mercoledì e venerdì 09.00-12.00 – 15.00-18.00, martedì e giovedì 08.30 – 14.30, sabato 08.30 – 12.30.