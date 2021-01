“100 calze per 100 bambini” è l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri per l’Epifania. Ecco come donare

È stato un anno difficile per tutti quello che si è appena concluso con un’emergenza sanitaria tutt’altro che concluso ed una crisi economica che ha messo in ginocchio tantissime famiglie. Per molti bambini il Natale appena passato è stato diverso, con pochi o nessun regalo e tante difficoltà da affrontare.

Si apre all’insegna della solidarietà il 2021 in Salento, per dare un sorriso a tanti bambini che si trovano, insieme alle loro famiglie, in una situazione molto difficile. “100 calze della Befana per 100 bambini bisognosi salentini” è l’iniziativa di Pronto Soccorso dei Poveri per regalare gioia e serenità, almeno per un giorno, ai bambini che si trovano in difficoltà. Ma le tradizioni fanno lo spirito delle feste: anche i bambini più in difficoltà hanno diritto a vivere la magia del 6 gennaio, in attesa di sapere se riceveranno una calza piena di dolci.

Da sempre l’associazione guidata da Tommaso Prima si occupa delle persone rimaste indietro, con grandissima attenzione ai bambini che, più di tutti, si meritano il meglio. Per donare una calza da destinare ai piccoli bisognosi, il numero da chiamare è 3469537000.