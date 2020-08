Zaini e matite ai bambini più bisognosi, Salento Rinasce lancia la raccolta “Aiuto allo studio”

L’estate è ormai al termine e mancano poche settimane all’inizio dell’anno scolastico. Sono tante le incertezze sulla ripresa delle scuole al tempo della pandemia e a soffrirne di più sono soprattutto i bambini che non sempre hanno a disposizione tutto l’occorrente per iniziare l’anno nel migliore dei modi.

Sono tanti, in troppi, i bambini che appartengono a famiglie disagiate o che sono cresciuti da un solo genitore che non sempre è in grado di garantire tutto quello che serve al proprio piccolo. Proprio per tutti questi bambini, Salento Rinasce ha lanciato la campagna “Aiuto allo studio”.

L’associazione di Raffaele Longo che da sempre lavora nell’interesse dei più deboli sta raccogliendo materiale scolastico per i bambini più bisognosi. È per questo che serve l’aiuti di tutti coloro che possono contribuire, donando quello che vogliono.

Servono, soprattutto, zaini, penne, colori, quaderni e diari per permettere ai bambini di avere tutto quello che serve in vista del nuovo anno scolastico. Per chiunque volesse donare, il numero da contattare è il 3275855754.