Epifania, Lions Club Salento Territorio e Ambiente dona 100 calze all’associazione “Dalla parte dei più deboli”

Mancano pochissimi giorni alla fine delle festività e, come di consueto, uno dei simboli dell’Epifania è la calza da donare ai bambini. Il 6 gennaio è il giorno di calze piene di dolcetti e caramelle che tantissimi bambini, ogni anno, aspettano con impazienza.

È stato un anno difficile quello che si è appena concluso e sono tantissime le famiglie che si trovano in una grave situazione economica. Non per tutti le festività sono state piene di regali e di sorrisi. Ma, per fortuna, il 2021 si apre all’insegna della solidarietà.

Sarà l’associazione “Dalla parte dei più deboli” a consegnare 100 calze ai bambini più bisogno, a regalare un sorriso e tanta gioia. A donare queste calze è stata l’associazione Lions Club Salento Territorio e Ambiente, guidata dalla presidente Gisella Nuzzacci.

Un grande gesto di solidarietà per i bambini più bisognosi che meritano di vivere la magia delle feste come tutti gli altri coetanei più fortunati di loro.