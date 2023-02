Donato un cistoscopio al Reparto di Chirurgia Pediatrica del “Vito Fazzi”

Si è svolta nella mattinata di oggi, la cerimonia di consegna di un cistoscopio all’Unità operativa di Chirurgia pediatrica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. La donazione è frutto della serata benefica “Nitecity for Children”, tenutasi presso il Teatro Apollo di Lecce lo scorso 26 dicembre, nel corso della quale, grazie alla generosità dei salentini è stato raccolto il necessario per l’acquisto della preziosa strumentazione.

L’evento è stato voluto dall’Associazione Cuore e mani aperte OdV – un ente del Terzo Settore che opera all’interno del nosocomio leccese da più di venti anni, grazie al cappellano, Don Gianni Mattia, che ne è anche fondatore e presidente; di Angeli di Quartiere Onlus e del gruppo Nitecity con il suo frontman Ciky Forchetti.

Alla cerimonia odierna erano presenti il Direttore generale di Asl Lecce Stefano Rossi; Sonia Cioffi, direttore amministrativo del nosocomio leccese; il direttore responsabile facente funzioni della Chirurgia pediatrica, Michele Pagliarulo e l’assessore Allo Spettacolo, Turismo, Sport, del Comune di Lecce, Paolo Foresio.

“Sembra quasi un martedì come tutti gli altri ed effettivamente è così. È esattamente come uno dei qualsiasi altri giorni dove l’amore ci permette di esserci nel percorso della cura, quella cura che guarisce in primo luogo il cuore di chi deve affrontare una malattia o un problema senza avere ancora la maturità e consapevolezza di comprendere quello che sta accadendo” – sono le parole con cui Don Gianni Mattia ha presentato l’iniziativa. “La sofferenza nei bambini è un qualcosa che faremo sempre difficoltà a comprendere e vorremmo in tutti i modi alleviarla.

“Quanto accaduto anche quest’anno, con la terza edizione di NiteCity For children, – ha aggiunto Tonia Erriquez, presidente della OdV Angeli di Quartiere Lecce – attesta e conferma il forte feeling esistente tra arte, sociale e il pubblico che ha saputo esserci, partecipando numeroso e con grande entusiasmo. Siamo già pronti per l’anno che verrà; con nuovi progetti e sempre con una Rete sociale che dimostra, con i fatti che ‘assieme si possa fare e operare!’”

Il cistoscopio pediatrico donato da Cuore e Mani aperte, Angeli di Quartiere e NiteCity consente di applicare le procedure endoscopiche, diagnostiche e operative, anche ai bambini nei primi due anni di vita.

Il direttore generale di Asl Lecce Stefano Rossi, ha chiuso l’incontro dichiarando: “Ho avuto il piacere di partecipare personalmente all’evento e si respirava tangibilmente il senso della solidarietà. Questo apparecchio dimostra molto meno di quella che invece è la perizia che viene messa in campo in questi reparti. Quando si fanno queste donazioni è una testimonianza indiretta del buon lavoro che si fa in questa unità operativa. Pertanto, il mio ringraziamento va, per il tramite del dottore Pagliarulo, all’intera equipe che quotidianamente dà sostegno ai nostri piccoli utenti”.