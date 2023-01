Gel, dispenser e mascherine. I Cavalieri di Malta donano materiale sanitario agli ospedali del Salento

60 pedane di gel, dispenser, mascherine, guanti, tute protettive, aghi e siringhe: è il materiale sanitario per combattere il Covid 19 che sarà donato alle strutture sanitarie pubbliche e non solo del Salento dal Priorato di Puglia e Basilicata del Sovrano Ordine di San Giovanni in Gerusalemme – Cavalieri di Malta – O.S.J..

L’iniziativa di beneficenza è stata presentata, a Palazzo Adorno, a Lecce, in una conferenza stampa in cui sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il direttore generale della Asl Lecce Stefano Rossi, il direttore sanitario dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli Eligio Rocco Catamo.

Per il Sovrano Ordine di San Giovanni in Gerusalemme – Cavalieri di Malta – O.S.J., hanno partecipato il Gran Priore del Sud Italia Don Giancarlo Drosi di Gibellina, il Priore Emerito della Puglia S.E. Cavaliere di Gran Croce Francesco La Torre, il Priore della Puglia e Basilicata Cavaliere Grande Ufficiale Guido Di Paolo, il Vice Priore della Puglia e Basilicata Cavaliere Commendatore Cosimo Chianella.

Presenti anche il vice presidente della Provincia Antonio Leo, il consigliere provinciale Brizio Maggiore e il capo di Gabinetto Andrea Romano.

Da sempre vicini alle problematiche dei più bisognosi e in linea con le attività di beneficenza che svolge durante l’anno, i Cavalieri di Malta hanno deciso di donare materiale sanitario Covid alle strutture pubbliche del territorio salentino, tra cui gli ospedali di Lecce, Gallipoli, Galatina, Casarano, Scorrano e Copertino, le mense dei poveri di Gallipoli e Nardò e la Caritas.