Donati tre rilevatori di vene ai reparti pediatrici di Lecce, Galatina e Scorrano

Tre rilevatori delle vene sono stati donati al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce e ai reparti di Pediatria del ‘Veris Delli Ponti’ di Scorrano e del ‘Santa Caterina Novella’ di Galatina. Si tratta dell’ ennesima iniziativa di generosità promossa dall’ Associazione Cuore e Mani Aperte Onlus che vede in Don Gianni Mattia la sua anima propositiva.

Si tratta di dispositivi molto importanti e soprattutto molto utili per i bambini. I rilevatori di vene aiutano gli infermieri a trovare le vene in tempo reale e determinare il miglior punto di inserimento dell’ago senza i fastidiosi e a volte dolorosi interventi per trovare il punto giusto che risultano traumatici soprattutto per i più piccoli.

Si tratta di illuminatori che proiettano luce vicino agli infrarossi: questa luce viene assorbita dal sangue e riflessa dal tessuto circostante.

La consegna è avvenuta nella giornata di ieri in occasione della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo metropolita di Lecce, Mons. Michele Seccia presso la Cappella del Fazzi di Lecce, alla presenza del Direttore Generale dell’ Asl di Lecce, Stefano Rossi, dei Direttori Amministrativi, Sonia Cioffi e Marcella Turco, dei Direttori di Presidio, Osvaldo Maiorano e Antonio De Maria, dei Primari Carmelo Perrone, Michele Pagliarulo e Pietro Falli e di tutto il personale dell’ospedale leccese.