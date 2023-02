Le Donne che non diventano madri, le polemiche e le ragioni

La nostra società ci sta abituando sempre di più a cambiamenti veloci e senza precedenti, risultato di un percorso antropologico-sociale che se da una parte è figlio della modernità, dall’altra riflette una difficoltà nei rapporti umani e interpersonali. Una recente classifica ha già confermato che in Italia il numero dei single ha superato quello delle coppie con figli e il fenomeno sembra proprio non volersi arrestare.

Come al solito però la differenza di genere esplode in una società in cui il ruolo della donna appare ancora oggi fragile e opaco e se gli uomini sono in parte sollevati dal compito o dalla volontà della procreazione, sulla donna piovono invece valanghe di pregiudizi e di modelli standard che pesano come un macigno.

L’immagine della ‘donna-incubatrice’ che riflette il dover essere mamma a tutti i costi è da sempre diffusa nella nostra società e si riflette nelle varie dinamiche del tessuto sociale stesso, dai contratti di lavoro meno remunerativi, come a dire che il principale ruolo della donna sia quello di moglie e madre e non di lavoratrice, alla considerazione sociale e culturale che interpreta la donna come ‘angelo del focolaio’ e unica protagonista delle mura domestiche.

Ma ecco che una controtendenza si diffonde e apre le polemiche, quella di donne che superata ormai la soglia dei 45-50 anni vengono considerate ‘non madri’, etichettando una nuova categoria che ha tutto l’aspetto di essere un nuovo e terribile preconcetto. Che molte donne oggi non diventino madri, per scelta, conseguenza o necessità dev’essere invece la libera possibilità di un’alternativa, a volte consapevole, altre volte sofferta e dolorosa e mai un giudizio sgradevole e un’arma nelle mani di chi contribuisce a verdetti spiacevoli.

D’altronde l’identità di una donna non si definisce attraverso la maternità e la donna, prima di essere moglie e madre è innanzitutto e semplicemente una donna.