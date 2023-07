Regali aziendali di Natale: 5 vantaggi degli omaggi personalizzati co-brandizzati

Moltissimi imprenditori vivono il Natale come un breve momento di pausa prima dell’inizio del nuovo anno nel quale dovrebbero riuscire a rispettare gli obiettivi che si sono prefissati durante la fase di pianificazione. Al contempo, i giorni che precedono il Natale sono anche un’ottima occasione per riuscire a contattare clienti e potenziali acquirenti per far loro gli auguri e magari inviare un piccolo pensiero per le festività.

Questo periodo dell’anno dove “si diventa tutti più buoni”, come detto nel famoso spot televisivo, è anche un’ottima occasione per creare un evento aziendale e fare gli auguri ai propri dipendenti, cercando di sfruttare l’opportunità anche per alcuni discorsi motivazionali che potrebbero far migliorare l’impegno e la dedizione nei confronti dell’azienda.

Anche in questo caso un piccolo omaggio natalizio non può di certo mancare e, a fronte delle due considerazioni appena fatte, un imprenditore spesso si interroga su quale sia la scelta migliore per risparmiare e al contempo ottenere un vantaggio dal regalo e non solamente una spesa da sostenere.

Per questo motivo nel nostro articolo ci concentreremo sui vantaggi dei regali di Natale per dipendenti e clienti sfruttando la formula del co – branding, che vi permetterà di riuscire a creare un pensiero gradito, pubblicizzare il vostro marchio e spendere meno del previsto.

Cos’è un omaggio personalizzato co – brandizzato?

Partiamo capendo cosa significa creare un omaggio personalizzato con la formula del co – branding. Normalmente quando si creano degli omaggi personalizzati ci si focalizza nella realizzazione di oggetti che arrechino il brand della nostra azienda.

Quando si scelgono elementi di alta qualità per fare un’ottima impressione, l’investimento richiesto potrebbe crescere in modo esponenziale. Per questo motivo nasce la formula del co – branding: inserire due marchi all’interno dello stesso regalo, in modo da dividere la spesa con un’altra azienda.

Chiaramente quando si sceglie un partner per realizzare dei regali con la formula del co – branding non bisogna farlo a caso, ma proporre tale opportunità ad un’azienda che si occupi di prodotti o servizi complementari a quelli che vendiamo noi, meglio ancora se un partner che sfruttiamo per la vendita di prodotti in cross – selling. Se non sapete che cosa significhi questa parola, vi suggeriamo di leggere anche questo articolo che vi fornirà alcuni spunti utili.

Quali sono i 5 vantaggi degli omaggi co – brandizzati?

Arriviamo così ai 5 vantaggi che potremmo ottenere da questo tipo di scelta.

Il primo è la riduzione delle spese per entrambe le aziende. Ad esempio, nel caso decidessimo di creare degli omaggi per i nostri dipendenti o i nostri clienti con degli zainetti realmente utili e di buona qualità, la spesa potrebbe diventare abbastanza importante.

Un esempio lo potrete trovare qui sul sito di gadet48.com. Tramite la pagina appena citata potrete accedere al catalogo degli zaini personalizzabili e troverete una serie di prezzi per le varie finiture di prodotto. Nel caso in cui vi troviate a realizzare degli zainetti per bambini di un centro estivo, quelli nella fascia compresa tra i 2 e i 3 € a pezzo sarebbero perfetti, ma ben diversa è la situazione per i regali aziendali di Natale, dove, se volete fare una bella impressione, il prezzo potrebbe superare anche i 30 € a pezzo.

Oltre che suddividere la spesa su due aziende potreste avere altri 2 vantaggi fondamentali: la diffusione del vostro brand se stampato in evidenza sul prodotto e la conoscenza della vostra azienda da parte dei clienti del vostro partner del co – branding.

Potrete così riuscire a raddoppiare il numero di persone che conoscono i vostri prodotti e servizi grazie ad una semplice partnership, con la speranza di migliorare anche le vendite. Questa è una vera e propria strategia per migliorare la brand reputation, di cui potrete approfondire altre tecniche e consigli all’interno di questa guida interessante.

Anche se regalate i vostri omaggi ai vostri dipendenti, il vostro brand si diffonderà tra i loro conoscenti, migliorandone così poco alla volta la percezione sul mercato.

Il co – branding vi permetterà anche di ufficializzare una strategia di marketing: se avete scelto un partner per il cross – selling di prodotti e servizi, la stampa dei due loghi ravvicinata su più regali farà in modo di legarvi quasi indissolubilmente nella mente dei potenziali clienti e dei dipendenti.

Come scegliere un regalo di natale da brandizzare con questa partnership

Arriviamo infine alla scelta del regalo da personalizzare con il brand delle due aziende. Per scegliere un prodotto che si riveli utile al vostro scopo dovreste valutare un oggetto che possa essere di ottima qualità e al contempo utile nel quotidiano.

Al contempo dovrebbe essere quantomeno pertinente con la vostra azienda: se fate sviluppo software, un cavatappi personalizzato è poco pertinente ad esempio.

Confrontatevi con l’azienda partner e scegliete così un gadget o un oggetto che possa essere di alto livello e testimoni il vostro investimento, senza dimenticare che deve essere il più possibile utilizzato nella vita quotidiana e lavorativa da chi lo riceve, in modo che il vostro brand si possa diffondere in modo naturale e riusciate così a perseguire il vostro scopo.