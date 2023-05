L’educazione stradale a scuola, a Lecce 150 studenti al volante con gli istruttori Aci Ready2Go

Dopo la due giorni di “Karting in Piazza”, iniziativa dedicata ai più piccoli che lo scorso 26 e 27 aprile ha formato quasi 400 bambini delle scuole primarie, arriva a Lecce la “Giornata della Sicurezza Stradale” ACI Ready2Go riservata agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori.

Mercoledì 10 maggio, in occasione della “Settimana Globale della sicurezza stradale”, ha organizzato una sessione di lezioni teoriche e pratiche per 150 studenti dell’ultimo anno tenute da formatori e istruttori Aci Ready2Go con l’ausilio di simulatori e autovetture a doppi comandi.

Il programma della giornata prevede, con inizio alle ore 9, la partecipazione degli alunni a una lezione di carattere teorico con il modulo “La Sicurezza del veicolo e della strada” sull’utilizzo dei sistemi di sicurezza attivi e passivi presenti sugli attuali veicoli. Alle 11, in un’area allestita nella zona del mercato bisettimanale di Lecce, in via Roma, gli studenti potranno verificare la teoria appresa e i corretti comportamenti da tenere alla guida in situazioni di rischio, sia con il simulatore messo a disposizione dall’autoscuola Personé, che attraverso un “driving test” su autovetture a doppi comandi insieme agli istruttori di guida ACI Ready2Go.

“L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere gli alunni sulle tematiche della sicurezza stradale costruendo nei giovani una coscienza critica – afferma il Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Sticchi Damiani – che li porti non solo al rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice della Strada, ma soprattutto a compiere le scelte più adeguate in materia di sicurezza. In tal senso la sinergia con le Istituzioni locali e il coinvolgimento delle scuole è fondamentale, soprattutto in un momento come questo in cui i dati sull’incidentalità non sono incoraggianti”.

I temi della sicurezza stradale e del rispetto delle regole saranno la costante di una giornata in cui si metteranno a disposizione dei ragazzi tanti strumenti per acquisire piena consapevolezza degli effetti delle azioni di chi si mette alla guida.

“Promotore ed erogatore di corsi ed iniziative di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado – ha dichiarato il direttore dell’Automobile Club Lecce Francesca Napolitano – Aci si occupa di educazione stradale in tutte le scuole di ogni ordine e grado con un’offerta formativa specifica che comprende ben 12 proposte didattiche nella piattaforma ministeriale Edustrada. L’attività degli istruttori della rete delle autoscuole Aci Ready2Go consentirà ai partecipanti di testare le proprie abilità sia su simulatori di guida che a bordo di vere autovetture. Grazie a lenti speciali che deformano e limitano la percezione visiva potranno inoltre acquisire consapevolezza degli effetti dell’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti sulle attività ed i comportamenti”.