La comunità di Galatone in festa, Nonna Elena raggiunge il traguardo dei 100 anni

La comunità di Galatone è in festa per i 100 anni di Elena De Giorgi. Domani mattina, nel giorno del suo compleanno storico, il sindaco Flavio Filoni si recherà a casa della neocenternaria per portare gli auguri di tutta la città.

La signora Elena, nata il 27 novembre 1921 in una famiglia contadina modesta, figlia maggiore di quattro fratelli, è rimasta orfana di padre già a 11 anni si è dovuta impegnare nel lavoro in campagna per contribuire al sostentamento della famiglia.

Si è sposata a 19 anni, nel 1941, in pieno conflitto mondiale. Nel 1943, in contrada Luna a Galatone, ha dato alla luce il suo primogenito, Luigi. Mentre partoriva si sentivano i sibili dei bombardamenti sulla stazione di Nardò e sull’aeroporto di Galatina. Il marito Giuseppe, detto Pippinu, era nel frattempo dislocato a Brindisi come soldato di cavalleria. In 19 anni di matrimonio la coppia ha messo al mondo sette figli (5 maschi e 2 femmine): l’ultimo è nato nel 1962. E fu proprio nel 1962 che il marito Pippinu accusò un malore sul lavoro e morì poco dopo. Purtroppo non ebbe il tempo di vedere il suo ultimo figlio, a cui fu dato il nome Giuseppe come quello del padre, che sarebbe nato dopo solo una settimana dalla sua scomparsa. Papà Pippinu aveva appena 50 anni.

Rimasta vedova a 40 anni, e dopo un periodo di sconforto, la signora Elena si è dovuta rimboccare le maniche lavorando il tabacco e con l’aiuto della madre Giuseppina e della zia Fiorina, vedove a loro volta, con non poche difficoltà, è riuscita a portare avanti la famiglia facendo da madre e anche da padre quando necessario.

Ha dedicato e dedica ancora oggi la sua vita al bene dei suoi figli. Con tanto amore e tanti sacrifici è riuscita a trasmettere loro la sua forza e il suo spirito e ancora oggi il suo modo di essere è di esempio per i suoi figli e di conseguenza per tutti i suoi nipoti che le vogliono un mondo di bene.

I suoi splendidi 100 anni sono motivo di orgoglio per tutti. Il sorriso, spesso presente sul suo volto, fa capire la sua soddisfazione nell’essere riuscita a costruire e mantenere una famiglia così felice e unita.

“Una tempra d’altri tempi: la vita di nonna Elena – afferma il sindaco Filoni – è un modello per la sua famiglia e anche per la comunità di Galatone, soprattutto per i più giovani. Con la sua semplicità e la sua forza può insegnarci tanto, è un esempio e un punto di riferimento per tutti. Grazie nonna Elena, grandi auguri e buona vita”.