Francesca Costantini nuovo Presidente dell’Aiga di Lecce

Si è svolta lo scorso 27 giugno, presso Palazzo De Pietro, l’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, nel corso della quale è stato rinnovato il Consiglio direttivo.

All’assemblea è intervenuto il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Antonio De Mauro, che ha evidenziato il ruolo primario dell’associazione nel dialogo con le istituzioni forensi, quale risultato di una collaborazione reciproca in favore del foro e, nello specifico, della giovane avvocatura.

Durante la relazione di fine mandato, il Presidente uscente Federica Quarta, ripercorrendo gli ultimi due anni di attività, ha sottolineato gli importanti obiettivi raggiunti nel biennio da lei presieduto. L’Assise ha salutato con gratitudine ed emozione i Past Presidenti Guglielmo Napolitano e Andrea Conte, pilastri della sezione leccese dei giovani Legali, per la passione e il costante e vivo impegno profuso. In un clima di tradizionale condivisione, è stata eletta all’unanimità il nuovo Presidente, Francesca Costantini, insieme al Consiglio Direttivo per il biennio 2023-2025.

“Presiedere una sezione Aiga è un privilegio oltre che motivo di crescita professionale e personale e sono certa che il nuovo Presidente darà continuità al lavoro che ho portato avanti unitamente ad un gruppo di validi colleghi. È importante che un’associazione di giovani avvocati sia vigile e presente, a beneficio dell’intera classe forense, rivolgendo, però, particolare attenzione al tema dell’accesso alla professione e della diversificazione delle competenze”, ha affermato, nel corso del suo discorso di saluto e ringraziamento Quarta.

“Obiettivo fondamentale di questo mandato sarà certamente mantenere il ruolo primario di Aiga quale riferimento per tanti giovani colleghi e proseguire nella costante interlocuzione con le principali istituzioni forensi, senza dimenticare il sostegno a praticanti e giovani avvocati per una idonea formazione professionale, agevolando l’accesso all’esercizio della professione forense”, ha invece dichiarato il nuovo Presidente Costantini.

Il Direttivo

Il nuovo Direttivo di Aiga Lecce è composto da: Francesca Costantini (Presidente), Claudio Spano e Francesco Romano (Vicepresidenti), Serena Staiani (Segretario), Mary Dimitri (Tesoriere), Federica Quarta, Salvatore Ponzo e Mario Pede (Consiglieri Nazionali), Gabriele De Marco, Valentino Aventaggiato, Maria Stella, Giuseppe Gatti, Simone Papadia, Gianvito Capeggio, Cristian Sturdá, Francesco Muciaccia, Andrea Giuranna, Serena Miceli e Francesco Fasano (Consiglieri)