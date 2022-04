Elezioni Rsu, la Cgil si afferma nei settori chiave del pubblico impiego

“Un grande risultato, che premia l’impegno di dirigenti, delegati e iscritti del nostro sindacato. Il successo registrato alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nel pubblico impiego e nel settore della conoscenza conferma l’importanza del lavoro svolto da Fp e Cgil per garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori, per affermare i diritti nel quadro del rinnovo contrattuale, per la tutela e la stabilizzazione dei posti di lavoro”, con queste parole le segretarie generali provinciali di Cgil, Fp-Cgil ed Flc-Cgil Valentina Fragassi, Fiorella Fischetti e Rosa Savoia, commentano il successo del sindacato nel corso delle elezioni Rsu svoltesi nei giorni scorsi.

Pubblico impiego

Fp Cgil Lecce si consolida e cresce in tutti i comparti. Nelle “Funzioni Centrali” ha ottenuto complessivamente 514 voti (444 nel 2018) che valgono il 26 per cento delle preferenze totali ed eletto 27 delegati (contro i 23 del 2018), risultando il primo sindacato nel Ministero della Giustizia (il doppio dei voti rispetto al secondo sindacato, in particolare in Corte d’Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura), in Prefettura, nell’Ufficio Scolastico Provinciale, ai Beni Culturali. Ottiene inoltre un sensibile aumento delle preferenze in altre istituzioni: Ispettorato del Lavoro, Ragioneria dello Stato, Aeroporto di Galatina.

Per le “Funzioni Locali” la Fp Cgil Lecce è il primo sindacato nell’ente Provincia di Lecce, conferma e consolida la propria presenza al Comune di Lecce e in molti Comuni del territorio, oltre che in istituzioni come Ispe e Arca Sud. Complessivamente ottiene 850 voti (ossia il 32%) e conquista 100 seggi (5 alla Provincia, 3 al Comune di Lecce, porta 2 delegati leccesi nella Rsu della Regione). Si conferma primo sindacato nelle funzioni locali con un incremento dell’1,5% dei voti.

Nella “Sanità Pubblica” con 1.235 voti cresce, passando dal 19 al 23 per cento dei voti, con 14 seggi complessivi, uno in più rispetto al 2018 (in attesa di eventuali riconteggi e resti che potrebbero incrementare la presenza nella Rsu.

“L’affermazione a livello provinciale – proseguono le sindacaliste – è un dato che ci inorgoglisce e per il quale vanno ringraziati elettori e candidati. Ora è il momento della formazione e della responsabilità. Lavoratrici e lavoratori di questi settori garantiscono a ciascuno i diritti di cittadinanza. Lavoreremo per qualificare ancor di più la nostra azione durante questo mandato, un periodo che sarà caratterizzato da grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, oltreché dalla gestione e dalla spesa di miliardi di euro provenienti dal Pnrr. Infine una considerazione sull’altissima affluenza alle urne: è il sintomo che il sindacato, al di là della narrazione dominante, ha ancora un forte legame con il mondo che rappresenta”.

Settore della Conoscenza

La Flc Cgil Lecce, infine ha sensibilmente incrementato il numero delle preferenze, rispetto alla tornata elettorale del 2018. Nelle scuole di ogni ordine e grado, con un dato non ancora definitivo, ottiene aumenta la presenza nelle Rsu e il numero delle preferenze, con un ottimo risultato nel capoluogo, dove incrementa sensibilmente il numero di delegati eletti.

Netta l’affermazione nel settore Ricerca: 91 voti valgono 4 seggi su 6: un risultato storico che premia la lotta per superare il precariato nel Cnr che ha caratterizzato gli ultimi lustri di storia sindacale della Cgil.

Nel settore Afam (Alta formazione artistica musicale e coreutica) si registra un aumento generale delle preferenze e l’elezione di un delegato nel Conservatorio.

Nell’Università, pur ottenendo una percentuale più alta di voti rispetto all’ultima tornata elettorale, ottiene un seggio per la grande frammentazione delle sigle sindacali interne (tutte le liste hanno ottenuto un seggio ciascuna).