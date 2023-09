Equinozio d’autunno, ma in Salento luce e buio saranno pari solo martedì 26

L’autunno magnifica stagione, dai colori più belli dell’anno e dalle temperature più gradevoli.

Oggi 23 settembre è il giorno in cui luce e buio si contendono la scena, ma il vero equinozio nel territorio salentino è tra il 25 e il 27 settembre con 12 ore di giorno e 12 di notte.

Ma soprattutto è l’inizio della stagione più romantica dell’anno. L’autunno è una stagione strepitosa, quella che ti riconcilia con lo spirito ma soprattutto con il corpo, dopo i terrificanti caldi estivi.

L’autunno è la stagione della fotografia e del Cinema, tempo privilegiato nel quale la luce perfetta incoraggia e suggerisce riprese video e foto d’autore. L’autunno è il tempo delle foglie colorate che inventano scenografie da favola, che spesso troviamo come screenshot sui nostri computer, è il tempo delle castagne, e dei profumi caratteristici. In autunno si raccolgono le olive, in autunno si prepara il vino per un tripudio di gusto e benessere, che non ha pari in altre stagioni dell’anno.

Insomma come l’autunno niente e nessuno.