Addio estate, con l’equinozio di autunno si cambia stagione

Addio estate! Alle 9.50 del 23 settembre nell’emisfero boreale è tornata la stagione delle foglie gialle, delle maniche lunghe, delle giornate più corte, delle castagne e dei funghi. A dare ufficialmente il via è l’equinozio d’autunno, il momento preciso in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore della Terra, cioè esattamente sopra la testa di un ipotetico osservatore che si trovi in un punto specifico sulla linea dell’equatore (più o meno in mezzo all’oceano Pacifico).

Più semplicemente, come ci hanno insegnato fin da piccoli, la durata del giorno e della notte è pressoché la stessa: 12 ore in compagnia del sole, 12 ore condivise con il buio e le stelle. Di qui il nome, equi-nox, Sono diversi, quindi, dai solstizi, quando le ore di luce al dì sono al loro massimo (estate) o al loro minimo (inverno).

Gli equinozi e i solstizi sono determinati dalla posizione della Terra nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole, cioè il movimento che il nostro pianeta compie girando intorno alla sua stella di riferimento.

Difficile accettare l’idea che l’estate sia finita, che sole e mare siano solo un lontano ricordo, ma come rilevato dagli astrofili della Uai all’Ansa «le serate di settembre sono un ottimo periodo per osservare le stelle cadenti, dato che le notti cominciano ad allungarsi, il clima diventa più mite e il numero di meteore sporadiche, che si sommano a quelle dei vari sciami, raggiunge nel nostro emisfero il suo massimo annuale».

Autunno astronomico non significa che con abbiamo chiuso con il caldo, anzi. Stando alle previsioni degli esperti, il soffio dello Scirocco terrà inchiodati i termometri su valori quasi “estivi”, almeno fino alla fine del mese. Soprattutto al sud, dove l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare temperature superiori alla media del periodo.