All’ospedale di Galatina Ecocolordoppler ad accesso libero per pazienti over 70 esenti per reddito

L’Ospedale di Galatina ha organizzato, per ogni martedì dalle 8.30 alle 13, una seduta di Ecocolordoppler ad accesso libero, senza quindi necessità di prenotazione al Cup, per pazienti con i seguenti requisiti: Età superiore a 70 anni; Esenzione ticket per reddito e Prescrizione del Medico di Medicina Generale;

Il progetto è nato per abbattere le liste di attesa legate all’esecuzione dell’ecocolordoppler (per tronchi sovraortici e arterovenoso arti inferiori) e per andare incontro alle esigenze di cittadini anziani e con esenzione ticket per reddito, muniti di specifica prescrizione del Medico curante. Avviato in una prima fase per i soli residenti nel Distretto socio sanitario di Galatina, è ora rivolto ai cittadini residenti nell’intera provincia di Lecce con le caratteristiche sopra elencate.

“Riteniamo che in questo periodo storico, con numerosi pazienti anziani con cronicità, spesso esenti dal pagamento del ticket, una iniziativa di questo tipo possa rappresentare una buona pratica di sperimentazione. L’accesso diretto, senza prenotazione a pazienti con determinati requisiti e opportunamente indirizzati dal proprio Medico di Medicina Generale significa rispondere con maggiore prontezza a bisogni di salute e investire in prevenzione” ha dichiarato il Direttore Generale di Asl Lecce Stefano Rossi.

L’ecocolordoppler è un esame diagnostico non invasivo utile a monitorare le principali patologie vascolari e a individuare lesioni aterosclerotiche, ovvero placche che, ostruendo il flusso sanguigno, possono provocare trombi venosi.

Le richieste verranno accolte in base al livello di priorità.

L’Ambulatorio di Ecocolordoppler si trova al 4° piano scala B.