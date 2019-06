Al via gli esami di maturità: Ungaretti, Sciascia ma anche Bartali e il Generale Dalla Chiesa nella prova di italiano

Due tracce di Letteratura italiana: “Il porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti e L’allegria e Leonardo Sciascia con un brano tratto dal romanzo ‘Il giorno della civetta’.

Tre di tipo argomentativo ispirate a Corrado Stajano e alla sua “Eredità del Novecento”, un brano di Tomaso Montanari sull’uso del futuro e uno dello scrittore Philip Fernbach sull’illusione della conoscenza.

Infine, due temi di attualità, uno dedicato al “ruolo sociale” di Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei, e un’altra sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia con la moglie Emanuela Setti Carraro nel 1982.

Agli studenti viene chiesto di redigere un elaborato, traendo spunto dalla drammatica vicenda attraverso letture e conoscenze personali.

Si sono presentati di buon’ora davanti ai cancelli degli istituti scolastici d’Italia, armati di vocabolario, dizionario dei sinonimi e contrari e forse qualche appunto nascosto, gli oltre 520mila studenti che da oggi saranno impegnati negli esami di maturità.

Oggi la prima prova scritta, quella di italiano, che ha preso il via alle 8:30, con l’apertura del plico telematico. Gli alunni possono scegliere tra tre tipologie di tema: tipologia A “Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano”; tipologia B “Analisi e produzione di un testo argomentativo”; tipologia C “Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.

Vitatissimi smartphone, tablet e qualsiasi strumento tecnologico i ragazzi avranno sei ore per completare l’elaborato.

Naturalmente ci sono anche gli studenti salentini all’opera e, se un tempo alla vigilia delle prove difficilmente si usciva da casa, ieri sera, nella “Notte prima degli esami”, gli alunni si sono radunati davanti ai plessi. Alle 23.00 di ieri, in Viale degli Studenti sembra di trovarsi in pieno periodo natalizio vista la lunghissima fila di autovetture che procedevano a passo d’uomo. Motivo? I maturandi del Liceo “Palmieri” riuniti davanti alla scuola, con un animo tutt’altro che teso. Stesso discorso qualche centinaio di metri più avanti, in Viale De Pietro, dove alla stessa iniziativa hanno dato vita i ragazzi del “De Giorgi”.

Domani si svolgerà la seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio, mentre, il 25 la terza, ma solo per licei opzione internazionale ed ESABAC. Per gli altri è stata eliminata.