Ombrello a portata di mano, piogge e temporali ‘minacciano’ anche il Salento

L’autunno è riuscito finalmente ad imporsi, cancellando la ‘seconda estate’ regalata dall’anticiclone africano soprattutto al Sud, dove l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato temperature ‘calde’ e piacevoli fino a ottobre. In questi giorni di inizio novembre, invece, l’Italia non riesce a trovare pace, almeno sul fronte meteorologico. E, secondo le previsioni, non la troverà nemmeno nei prossimi giorni.

Gli esperti non hanno dubbi: piogge e temporali, anche violenti, saranno all’ordine del giorno – seppur alternati a fasi più soleggiate – a causa di una ‘irruzione’ di aria fredda che non promette nulla di buono. Non c’è una data ben precisa da segnare in rosso sul calendario. Si consiglia di tenere sempre l’ombrello a portata di mano sia mercoledì che giovedì. Giornataccia anche quella di venerdì 8 novembre, quando anche il Sud dovrà fare i conti con i rovesci.

Tutta colpa, come detto, di una serie di perturbazioni che ‘abbracciano’ e lasciano l’Italia senza concedere mai una vera e propria tregua. Anche il weekend, quindi, sarà “compromesso” da uno di questi passaggi.

Quanto durera il maltempo?

È ancora presto per pensare all’11 novembre, ma stando così le cose il Salento e buona parte del Belpaese dovranno rinunciare alla classica estate di San Martino, quel singolare «capriccio» meteorologico che regala una bella parentesi di sole e temperature miti nel bel mezzo dell’autunno, ufficialmente cominciato il 23 settembre, quando il tradizionale equinozio spalanca le porte alla nuova stagione.

Bisognerà aspettare per sapere come organizzare il tradizionale appuntamento con gli amici e un buon bicchiere di vino. Meglio mettere in conto nei programmi anche il maltempo. E di accendere, per la prima volta, il camino… Perché anche le temperature caleranno.

Grazie a Maurizio Colella per lo scatto in copertina.