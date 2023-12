A Ruffano, il Natale torna a sorprendere

Si riavvicinano le feste e Ruffano è pronta a colorarsi nuovamente della magia del Natale.

Il centro storico si reimmergerà nell’inconfondibile ed inimitabile atmosfera del Natale a Ruffano dall’8 dicembre al 7 gennaio.

Luci, musica e tradizioni caratterizzeranno “InCanto di Natale”, il programma di eventi proposito dall’Assessore alla Cultura ed al Turismo Pamela Daniele.

Il borgo antico accoglierà tutti i giorni, per un mese intero, i visitatori con luminarie accese, allestimenti natalizi e l’attesissimo ritorno della casetta di Babbo Natale e della Giostra dei Desideri, la giostra a cavalli che lo scorso anno ha catturato i sogni di grandi e piccini.

Ma non è tutto, per il Natale 2023 Ruffano prepara tante sorprendenti novità: dal trenino lillipuziano al presepe artistico nel frantoio ipogeo di via Mons. D’Urso; dalla nuovissima casetta degli elfi (che scenderanno anche in strada per accogliere i visitatori), alle casette in legno che accoglieranno gli stand dello street-food. Queste alcune delle proposte di gusto: brezel dolce e salato, cioccolata con gin-tonic e alcol, cannolo ungherese, gli attesissimi caciocavallo impiccato e carne alla brace, il formaggio arrosto, le immancabili pittule, le pucce e il cuore caldo del vin brulè. Food sempre presente nei giorni degli eventi in calendario, assieme al mercatino dell’artigianato.

E poi tanto altro ancora, dagli omini di zenzero della famiglia ginger-bread ai folletti, dalla nuova altalena dei selfie al grinch, fino al laboratorio dei caranciuli, il tipico dolce natalizio, che si svolgerà nei tre mercoledì di dicembre a partire dal 13.

Non solo gusto per valorizzare la tradizione: tutti i giorni dal 16 al 24 dicembre la pastorale natalizia percorrerà le vie del paese all’alba, risvegliando i rioni al dolce suono della musica.

Per poi congedarsi con il meraviglioso ed imperdibile volo della Befana nel giorno dell’Epifania.

“Il Natale a Ruffano è ormai un evento attesissimo e riconosciuto in tutto il Salento. Per questo abbiamo lavorato per renderlo unico anche quest’anno, arricchendolo di nuove attrazioni per tutte le età”, afferma il sindaco Antonio Cavallo.

“Abbiamo preparato un Natale a Ruffano che saprà sorprendere non solo chi ancora non conosce il nostro borgo antico, ma anche chi tornerà a visitarlo. Non vediamo l’ora di partire: sarà un mese speciale, reso possibile anche dalla grande sinergia dei tanti che hanno collaborato nei preparativi”, sono invece le parole dell’Assessore Pamela Daniele.

Gli eventi in calendario

Si parte venerdì 8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale nel centro storico, accompagnata dal concerto “Glory Christmas”. Sabato 9 è la volta dell’albero di Natale di Torrepaduli, accompagnato in piazza Carmelitani da canti natalizi e animazioni per bambini. Domenica 10 Babbo Natale arriva a Ruffano, con le note della Salento Street Band.

Ancora musica venerdì 15 con il Classic Trio Candle Light, sabato 16 con Odi et Amo (Christmas edition) e domenica 17 con gli zampognari della S’ignori Club Band.

Venerdì 22 con la New Classic Band e sabato 23 Rock Christmas Show.

A Santo Stefano le zampogne di Christmas Train e venerdì 29 Io, Te e Puccia in concerto. Sabato 30MskMoneskin.

Aprono l’anno nuovo Gli Avvocati Divorzisti con il concerto della sera di Capodanno.

Per l’Epifania il magico volo della Befana con Kids Festival, Farfalle luminose ed Elfi in strada.