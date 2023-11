A Scorrano si respira già aria di Natale, in città si lavora al presepe di sabbia

Ai più può sembrare “eccessivo” parlare del Natale adesso, a metà novembre, ma non si respira aria di festa solo perché lo dice il calendario. Se non ci fosse impegno, lavoro e “fatica” non si potrebbe vivere la magia che solo e soltanto quel periodo dell’anno sa regalare a grandi e piccini.

Gli alberi non si addobbano da soli, le luci non si accendono se non c’è qualcuno che le monta, gli eventi non si realizzano senza pianificazione e il presepe non si costruisce in un minuto. Per questo, l’associazione «Promuovi Scorrano» è già a lavoro per un preparare il presepe di Sabbia, un appuntamento che incanta non solo i salentini, ma anche i tanti turisti che scelgono di trascorrere le vacanze d’inverno nel Salento.

Il progetto in cantiere è ancora top secret. Le uniche informazioni che siamo riusciti a strappare agli organizzatori sono i nomi e le nazionalità degli artisti chiamati ad allestire la rappresentazione della natività.

Leonardo Ugolini dall’Italia, Lucas Burgman dalla Lituania, Mac David dal Belgio, Marielle Heessels dall’ Olanda e Nikolay Torkhov dalla Russia si ritroveranno nella città di Santa Domenica per dare vita ad uno spettacolo che sarà monumentale e affascinante.

Inutile chiedere di più perché gli organizzatori vogliono mantenere il segreto. Una strategia per sorprendere ancora di più e lasciare tutti a bocca aperta.

Non resta che attendere il momento in cui l’Associazione svelerà i dettagli di quella che sarà, senza ombra di dubbio, un’attrattiva dai mille colori del giallo.

Feste delle luci

Di certo sarà un Natale luminoso all’ insegna del trionfo delle luminarie in quella che delle luminarie è la capitale mondiale.

Dal 7 dicembre al 7 gennaio il suggestivo centro storico di Scorrano, dai palazzi maestosi alle piccole vie del borgo fino alla piazza del Comune, sarà addobbato con le tradizionali luminarie da sei ditte di paratori provenienti da tutta la Puglia: alberi di Natale, gallerie, spalliere, rosoni e accensioni musicali renderanno unico il Natale nel Salento.