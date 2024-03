“Un sorriso per Marco”, a San Cesario una serata benefica con gli Scemifreddi

Si svolgerà sabato 13 aprile, alle ore 20.30, presso il Salone Parrocchiale “Don Giuseppe Tondo” a San Cesario, l’evento dal titolo “Un sorriso per Marco“, una serata di raccolta fondi per Marco Stanca.

Marco la sua vita l’ha sempre vissuta con grande energia, circondato dall’amore della sua famiglia e del figlio, impegnato nel lavoro di carpentiere e, negli ultimi anni, nel coltivare la sua grande passione per l’apicoltura.

Quella stessa vita che nel 2021 è stata letteralmente stravolta in seguito a una caduta da un albero che gli ha provocato una lesione midollare completa che lo ha reso tetraplegico.

Dopo tante cure e nonostante la diagnosi dei medici, Marco continua ogni giorno a stringere i denti e a chi gli chiede “Marco come stai?”, lui risponde sempre “Per ora non muovo un dito, ma stringo i denti e vado avanti perché non si molla mai”. Tornato nel suo paese d’origine (ha vissuto e lavorato per anni all’Isola del Giglio), San Cesario di Lecce, sta cercando, aiutato dal calore della famiglia, di ripartire e immaginare, per se stesso, un nuovo futuro.

Parte da qui, dalla voglia di contribuire fattivamente alla rinascita di Marco e della speranza per lui di una vita migliore, l’idea degli Scemifreddi, trio comico salentino noto per la partecipazione alla trasmissione televisiva Colorado su Italia 1, concittadini di Marco, di una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà.

A promuovere l’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di San Cesario di Lecce, oltre agli stessi artisti, la Parrocchia di Sant’Antonio da Padova e tante associazioni del territorio che hanno, da subito, sposato la l’iniziativa.