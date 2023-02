A Ruffano è già San Valentino con il “Borgo degli Innamorati”

Il centro storico di Ruffano si colora di rosso e diventa il “Borgo degli Innamorati”. Nel corso dell’iniziativa, partita il febbraio e che si concluderà domenica 26, vicoli e piazze del borgo antico si vestono a tema San Valentino.

La zona più antica torna così ad essere cornice del progressivo rilancio dell’immagine del comune che, con le iniziative promosse negli ultimi anni, per citarne alcune, dai festival alle rassegne culturali, da “Cortili Aperti” al grandissimo successo del Natale nel borgo, si conferma luogo di attrazione pronto a calamitare ancora una volta visitatori da tutto il Salento.

Per San Valentino il “Borgo degli Innamorati” diventa un tripudio di cuori, luminarie ed installazioni a tema. Con un impianto di filodiffusione che delizierà le passeggiate delle coppie con canzoni d’amore.

“Abbiamo trasformato il cuore del paese nel luogo simbolo del sentimento più discusso, forte e ricercato: l’amore, espresso in ogni sua forma, tra persone di qualsiasi età, genere e nazionalità. L’emozione che regala la bellezza del centro storico di Ruffano si moltiplica così nel battito dei cuori innamorati, cui vogliamo offrire un’esperienza romantica e mozzafiato”, ha affermato l’assessore alla Cultura ed al Turismo Pamela Daniele.

Come romantica e mozzafiato sarà la meravigliosa sorpresa che accoglierà i visitatori all’ingresso del centro storico: la ruota panoramica, pronta a far battere forte il cuore di tutti! Venticinque metri di altezza da raggiungere mano nella mano e da cui scorgere abbracciati il panorama di Ruffano, da uno dei punti già di per sé più alti del paese. A bordo della ruota, infatti, si potranno ammirare i tetti dei palazzi, il vicino campanile, le piazze e le strade di Ruffano illuminate, e si potrà scorgere un orizzonte a 360 gradi.

Tre serate speciali

In calendario ci sono anche tre serate speciali: il weekend di sabato 11 e domenica 12 febbraio sarà accompagnato dall’appuntamento “Love’n’Made”: per l’occasione, nelle vie del centro vi saranno il mercatino dell’artigianato salentino, due punti musica dal vivo e food.

Nel giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio, sarà la volta del “Raduno del Bacio”: tutti insieme nel Borgo degli Innamorati per scoprire le bellezze del centro storico nella giornata in cui si celebra l’amore.

E da non perdere anche il contest su Instragram, pronto a distribuire una serie di premi offerti dalle attività commerciali di Ruffano. Chi visita il “Borgo degli Innamorati” può parteciparvi scattando una foto mentre bacia la persona che più ama, per poi pubblicarla su Instagram con l’hashtag #unbaciodaRuffano (è importante ricordare che per concorrere occorre avere il profilo pubblico).

Le foto che otterranno più like (il conteggio si terrà la sera di domenica 19 febbraio) si aggiudicheranno, nell’ordine, i seguenti premi: una cena per due presso “Palazzo Danci Home Restaurant”; una cena per due presso “Fuoriposto”; un pranzo per due presso Home Restaurant “Casa ta Nnetta”; un pranzo per due presso Bar “il Borgo”; un aperitivo per due presso “Burrateria Caseificio del Capo”; un aperitivo per due presso “Alchimia”; piadina e birra per due presso “Jo Kebab”; una bottiglia di Gin Fico da “Farmacia dei Contenti – Liquorificio”.

“Già nelle edizioni passate, le iniziative promosse dalla nostra amministrazione in occasione di San Valentino si sono rivelate un successo emulato altrove. Questo, unito al grande apprezzamento riscosso dagli eventi delle recenti festività natalizie, ci ha spinto a rilanciare l’impegno. Con la trasformazione a tema per l’intero mese di febbraio del borgo antico diamo impulso al più prezioso dei sentimenti (l’amore) e coltiviamo la crescita di Ruffano”, ha dichiarato, invece, Il Sindaco Antonio Cavallo.