“A scuola di StartUp, Creare impresa innovativa con la tradizione dei prodotti della Terracotta”: a Cutrofiano l’evento conclusivo del progetto

«A scuola di StartUp – Creare impresa innovativa con la tradizione dei prodotti della terracotta». È questo il titolo del progetto scolastico promosso e organizzato dall’IISS La Porta/ Falcone – Borsellino di Galatina, ormai alle sue battute finali. L’appuntamento per concludere il “percorso esperienziale nel mondo del lavoro” che ha coinvolto i ragazzi delle Terze classi della scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cutrofiano è fissato per venerdì, 25 gennaio. Gli alunni coinvolti hanno condiviso il “mondo” di alcune aziende figuline e della terracotta presenti nel Comune di Cutrofiano, per conoscere la loro realtà attività didattico-educative.

Il progetto

Utilizzando il metodo del role plaiyng si è data vita a semplici attività d’impresa, simulando la costituzione di due startup per la commercializzazione on line di prodotti in terracotta. I ragazzi coinvolti nel progetto sono stati introdotti al mondo dell’imprenditoria, supportati dagli studenti delle quarte classi dell’IISS La Porta/ Falcone – Borsellino che hanno fatto da tutor.

Ai più piccoli in base ai principi della peer education è stata spiegata l’importanza, per lo sviluppo del nostro territorio, della “creazione di lavoro” attraverso l’ideazione e la promozione di realtà aziendali innovative, StartUp, da collocare nel mercato globale.

Scopo ultimo del progetto è l’introduzione e l’utilizzazione di nuove metodologie didattiche centrate sul learning by doing, dove coesistono il sapere e il saper fare, superando così la distanza tra insegnamento teorico e pratico.

Il progetto supportato dalla Regione Puglia e dall’Assessorato all’Istruzione, ha visto la collaborazione del Comune di Cutrofiano, Città della Ceramica, e dell’Azienda “Fratelli Colì” operante sul territorio da generazioni e il cui marchio rappresenta la storia di una famiglia di lavoratori e artigiani che dal 1650 creano lavorazioni in ceramica di alta qualità.

Il programma dell’evento

All’evento conclusivo – che si svolgerà nella Sala Polifunzionale del Municipio Cutrofiano dalle ore 10.00 –parteciperanno Oriele Rosario Rolli, Sindaco di Cutrofiano, Tommaso Campa, Assessore Attività Produttive – Sostegno Imprese (SUAP) del Comune Cutrofiano, Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Anna Cammalleri Direttrice dell’Ufficio Scolastico regionale della Puglia e Vincenzo Melilli Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce.

Interverranno, inoltre, il Prof. Carmine Caputo Dottore Commercialista, esperto in incentivi StartUp e incentivi giovanili, nonché docente dell’IISS Laporta/Falcone – Borsellino, il Prof. Antonio Palumbo Dottore Commercialista, referente del Progetto “A scuola di StartUp” e docente dell’IISS Laporta/Falcone – Borsellino e Antonio Colì Presidente Nazionale dei Ceramisti e Amministratore dell’Azienda F.lli Colì di Cutrofiano.

Chiuderanno i lavori i Dirigenti Scolastici Andrea Valerini Dirigente scolastico IISS Laporta/Falcone – Borsellino di Galatina e Valerio Vaglio Dirigente scolastico “Istituto Comprensivo Don Bosco” di Cutrofiano.

Durante l’evento si esibiranno l’Orchestra degli studenti della Scuola Secondaria di I grado POLO 1 di Galatina e gli studenti dell’IISS Laporta/Falcone – Borsellino di Galatina.