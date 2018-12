L’Artigiana compie 60 anni. Oggi un evento per celebrare la ricorrenza

Oltre mezzo secolo d’intenso impegno sempre al fianco delle imprese per creare lavoro, sviluppo, benessere e coesione sociale nel territorio. Un anniversario importante che sarà celebrato nella giornata di oggi, sabato 1 dicembre nella sala Congressi dell’Hotel Tiziano a Lecce dalle 18:00.

La Cooperativa L’Artigiana compie sessant’anni, trascorsi tutti a sostegno della piccola imprenditoria salentina.

La manifestazione consisterà in un dibattito aperto a tutti i soci, storici e nuovi, che rappresentano il traino principale dell’economia salentina. “Siamo stati i protagonisti della migliore storia imprenditoriale dell’artigianato del territorio – ha spiegato il presidente della cooperativa Corrado Brigante. Oggi abbiamo 7000 soci. Questa cooperativa ha avuto un ruolo fondamentale in provincia di Lecce: è riuscita a dare a un settore sempre in crisi ossigeno vitale. L’intuizione di 42 artigiani disseminati nella provincia, 60 anni fa, ha dato vita a questa struttura per dare voce a chi non veniva ascoltato dalle banche”.

Il grande inizio della Cooperativa, infatti, è stato quello di concedere credito a chi non poteva prestare garanzie consentendo in questi anni a tante piccole imprese di spiccare il volo.

“Il mercato dei confidi sta vivendo una grossa crisi a livello nazionale – ha puntualizzato il presidente del Collegio sindacale, Giovanni Foresio. L’Artigiana è stata attenta a non crescere a dismisura, come ha fatto chi è andato in default, per non depauperare il patrimonio accumulato in tanti anni. Abbiamo puntato su accordi di rete per accedere a fondi comunitari in maniera consorziata con altre strutture solide come questa cooperativa. Le nuove normative bancarie provocano una frattura tra domanda e l’offerta di credito: la nostra cooperativa intende colmare questa frattura con la tradizionale garanzia, ma anche con tutta una serie di nuove operazioni che diano nuove opportunità alle imprese salentine”.

La Storia di L’Artigiana incrocia, infatti, la storia del nostro territorio, dei suoi artigiani e delle sue imprese. È una storia di sacrificio, ingegno e coraggio. In occasione del 60° anniversario, però, L’Artigiana guarda al suo prossimo futuro, agli obiettivi importanti e ambiziosi che si pone e alle nuove sfide imprenditoriali e sociali.

All’evento parteciperanno tra gli altri il Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, il Direttore Generale di Artigiancassa Francesco Simone, l’Avv. Leopoldo Facciotti esperto in Legislazione del Credito e il Presidente Collegio Sindacale L’Artigiana Giovanni Foresio.