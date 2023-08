Il Faro di Leuca protagonista del “26th I.L.L.W. – International Lighthouse Lightship Weekend”

Dalle ore 02.01 di sabato 19 agosto, alle 02.00 di lunedì 21 agosto, il Faro di Santa Maria di Leuca sarà protagonista a livello internazionale del “26th I.L.L.W. – International Lighthouse Lightship Weekend” – “26° Weekend Internazionale dei Fari e delle Navi-Faro”, organizzata dalla Sezione di Lecce dell’Associazione RadioAmatori Italiani, con il Patrocinio del Comune di Castrignano del Capo, della “Basilica-Santuario Santa Maria De Finibus Terrae”, della Marina Militare e con il Patrocinio della Delegazione Puglia e Basilicata dell’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, del Gruppo Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Castrignano del Capo-Leuca. La manifestazione, inoltre, è patrocinata dalla Pro Loco Leuca.

L’evento vedrà i RadioAmatori allestire alcune Stazioni Radio davanti all’ingresso principale del Faro, che permetteranno di effettuare collegamenti Radio con i colleghi di tutto il mondo.

L’I.L.L.W. è un evento RadioAmatoriale Internazionale che ha coinvolto una media di 500 fari in oltre 50 Nazioni (in totale, dalla nascita ad oggi, sono oltre 90) nel mondo, si svolge ogni anno nel terzo weekend di agosto e ha una durata continuativa di due giorni.

Diversi gli obiettivi prefissati dagli organizzatori: promuovere la consapevolezza pubblica dei fari e delle navi-faro; promuovere la necessità di conservazione e restauro dei fari e delle navi-faro; promuovere la visita, da parte del pubblico, dei fari e delle navi-faro; ricordare la dedizione di coloro che servivano e servono come guardiani dei fari; promuovere la conoscenza della figura del RadioAmatore e del servizio che esso svolge; promuovere il territorio su cui i fari insistono; avvicinare i giovani alle discipline Science, Technology, Engineering e Mathematics. Per far ciò, durante questa attività, i RadioAmatori effettueranno e riceveranno chiamate via Radio in Onde Corte – Banda “HF” – ma non solo comunicando con i colleghi di tutto il mondo, o che trasmettono da altri fari, la propria posizione e il nominativo univoco del faro che stanno “attivando”. Per ottenere la massima visibilità possibile da parte del pubblico, tale attività viene svolta nelle immediate vicinanze.

Quest’anno sono 350 i fari (nel mondo) scelti, di cui 9 in Italia: la Lanterna di Genova d il Faro di Capo Vado (Savona) in Liguria, il Faro Punta Tagliamento di Bibione (Venezia) nel Veneto, due fari a Viareggio (Lucca) in Toscana, il Faro di Porto Garibaldi (Ferrara) in Emilia-Romagna, il Faro di Senigallia (Ancona) e quello del Monte San Bartolo di Pesaro (Pesaro-Urbino) nelle Marche e il Faro di Capo Santa Maria di Leuca in Puglia, l’unico nel Sud Italia.

A sottolineare l’importanza di questa attività il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato A.R.I. Lecce all’uso del Nominativo Radio (Callsign) Speciale II7SML, le cui ultime tre lettere identificano proprio Santa Maria di Leuca, sia durante l’I.L.L.W che il 6 settembre in occasione dei festeggiamenti per i 157 anni della accensione della lanterna del Faro di Santa Maria di Leuca quando l’attività verrà ripetuta.