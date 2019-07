L’Università del Salento ha deciso, Fabio Pollice è il nuovo Rettore. Battuto Michele Campiti

Diciamocelo pure, non sarà stata appassionante coma la finale di Wimbledon di ieri dove, per quasi cinque ore, Novak Djokovic e Roger Federer, a colpi di racchetta se le sono date di santa ragione per aggiudicarsi il torneo più prestigioso del circuito del Grande Slam ma, a ogni modo, qualche analogia c’è.

C’è stato bisogno del ballottaggio, del tie-break, per eleggere dopo tre tornate elettorali in cui nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta chi, per i prossimi sei anni, guiderà l’Università del Salento.

Fabio Pollice è il nuovo Rettore dell’Ateneo salentino e, partito favorito, ha avuto la meglio sull’avversario Michele Campiti. Il nuovo numero uno di Piazza Tancredi, come Djokovic ieri, ha dominato l’ultimo turno elettorale totalizzando 388,143 preferenze e battendo il competitor che ne ottenute 366,363.

Nello specifico Campiti, ha “conservato il primo turno di battuta”, ottenendo 86,037 voti da parte della componente studentesca contro le 35,427 preferenze di Pollice. Ma a fare la differenza è stato il corpo docente che ha tributato 291 voti al Pollice, contro i 220 destinati a Campiti. Sostanziale equilibrio, invece, per quel che riguarda il comparto tecnico-amministrativo, dove, il neo Rettore ha superato l’avversario per pochissimo e, per l’esattezza, 61,716 contro 60,328. Le schede nulle sono state 10, 7 le bianche. Si sono recati al voto 1.135 aventi diritto.

Chi è Fabio Pollice

Geografo dell’Università del Salento; ha insegnato nelle Università di Napoli “Federico II” e di Roma “La Sapienza”. Dal marzo 2016 è Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, dopo essere stato per un triennio Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Human and Social Sciences attivato dalla medesima Università. È altresì membro del Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana (SGI) e Coordinatore nazionale dei fiduciari regionali; componente del Comitato Scientifico del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (CUEBC), dell’EURISPES e della Fondazione “La Notte della Taranta”.

Al nuovo Rettore i migliori auguri di buon lavoro da parte della redazione di Leccenews24.it.

Gli auguri al nuovo Magnifico Rettore

L’attuale rettore, prof. Vincenzo Zara: ‘Hanno vinto l’inclusività e il senso di appartenenza alla comunità, valori portati avanti con convinzione durante tutta la campagna elettorale e che rappresentano l’unica carta vincente in un momento in cui prevalgono, a vari livelli, visioni divisive e decisamente improduttive‘.

Le parole della Flc – Cgil di Lecce: ‘ Abbandonata la fase elettorale, occorrerà sin d’ora iniziare un nuovo percorso teso a ricostruire il senso comune dell’istituzione all’interno della comunità accademica e sul territorio. Una strada, questa, percorribile solo con una visione politica, da attuare nel lungo e medio termine, scevra da ogni condizionamento di parte, capace di portare l’Ateneo al passo con i tempi. Auspichiamo che il prof. Pollice possa avere la lungimiranza di superare le barriere interne all’Ateneo e di rappresentare l’intera comunità accademica, nell’interesse esclusivo dell’istituzione’.

Così invece il consigliere regionale Saverio Congedo: ‘Al nuovo Magnifico Rettore dell’Università del Salento formulo i migliori auguri per la sua elezione. Sono certo che il suo impegno valorizzerà le missioni che l’Università è chiamata a svolgere: didattico-formativa, scientifica e di supporto, in termini di conoscenza, alle realtà pubbliche e private del territorio. Con riferimento a quest’ultima, per quanto nelle mie possibilità e prerogative, mi rendo sin d’ora disponibile alla massima collaborazione. La figura di Pollice, insieme a quella del nuovo Magnifico Rettore di Foggia, Pierpaolo Limone, sono certo contribuiranno all’arricchimento culturale della Puglia e dei nostri giovani studenti. Ad entrambi le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro’.