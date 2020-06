Giurdignano, intera famiglia in quarantena. Il Comune: “niente allarmismi”

Mentre si leggono notizie incoraggiante nel Bollettino diffuso dalla Regione Puglia e dal Report curato dalla Asl di Lecce, che conferma una curva quasi piatta, qualche nuovo caso si registra ancora nella Provincia di Lecce che sembrava Covid-free. A Giurdignano che fino ad ora non aveva registrato nessun nuovo caso, un’operatrice sanitaria è risultata positiva al Covid-19, come confermato anche dalla fotografia dell’Azienda sanitaria leccese. Come prassi impone in questi casi, è in isolamento a casa insieme alla famiglia mentre è stata ricostruita la catena dei contatti stretti, in modo da spezzare la catena e prevenire eventuali focolai, una precauzione maggiore in questa fase due di convivenza con il virus o fase tre, come l’ha definita qualcuno in seguito all’apertura delle Regioni.

Prima ancora di ricevere l’ufficialità, il sindaco di Giurdignano Monica Gravante aveva scritto un post per invitare la cittadinanza ad evitare la caccia alle streghe che di solito si innesca in questi casi. La notizia non era ancora ufficiale, ma è bastata l’ufficialità per mettere in moto la macchina della prevenzione nel comune di Giurdignano. Secondo le informazioni a disposizione del primo cittadino, la più alta carica sanitaria della comunità, c’era un cittadino positivo al coronavirus asintomatico. La famiglia si è subito autodichiarata.

Dall’Amministrazione sottolineano in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune che la notizia non era stata ancora ufficializzata dalla Prefettura, ma tanto è bastato.

«Abbiamo verificato che l’intera famiglia di questa persona è assolutamente ed interamente, da oggi, in quarantena. Dobbiamo Tutti mantenere la calma e non creare allarmismi e panico. Positivi asintomatici potremmo essere tutti e, quindi, non puntate e non puntiamo il dito contro nessuno e non scateniamo inutili cacce alle streghe».

Queste le parole della Sindaca preoccupata che si possano ingenerare inutili allarmismi che mandino nel panico la comunità dopo giorni e giorni in cui l’andamento della curva epidemiologica aveva fatto sperare se non nella sparizione del virus certamente in un suo assoluto se non definitivo allontanamento.

«Bisogna stare calmi, tranquilli e rispettare le regole di distanziamento e delle mascherine. Manteniamo la calma e appena avremo notizie ufficiali vi aggiorneremo ma le disposizioni sono soltanto queste: Niente Allarmismi e Rispetto delle Regole» concludono da Palazzo di Città.