Volevano vendere il frigo per pagare la bolletta della luce. L’intervento del volontariato sociale

Avevano messo un annuncio per vendere il frigorifero e poter pagare la bolletta della luce. Non si può vivere con la paura che ti taglino la corrente elettrica da un momento all’altro, meglio privarsi del frigorifero. Ci si arrangerà con qualche borsa-frigo. E poi non è che ci fossero tutti questi cibi da dover raffreddare, il frigo è quasi vuoto. ‘Lo vendiamo e facciamo due soldi‘…Ci sono anche queste storie da raccontare nel nostro Salento in una domenica sospesa tra le gite al mare

e in campagna e l’attesa di una partita di calcio per sapere a quale destino andrà incontro la nostra squadra del cuore. Ci sono anche queste storie da far conoscere per provare a smuovere una sensibilità diffusa, per provare a solleticare il grande cuore dei Salentini. Il racconto arriva ancora una volta dal Pronto Soccorso dei Poveri che è sceso in campo per evitare che quel frigorifero fosse venduto. Grazie alla disponibilità di qualche donazione, i volontari hanno pagato la bolletta insoluta. Per qualche settimana si potrà stare tranquilli, nessuno interromperà l’erogazione della fornitura di energia elettrica. E il frigorifero è restato lì dove dove doveva rimanere. Se però qualcuno vuole venire incontro alla famiglia in questione, può effettuare donazioni di generi alimentari – sempre gradite – al 346.9537000.

‘Finita la pandemia, il peggio è passato‘, dicevano in tanti. Sembrava che i soldi del Pnrr avrebbero fatto la differenza in termini sociali. Invece siamo esattamente lì dove eravamo. Chi soffre continua a soffrire, chi non arrivava alla famosa terza settimana del mese adesso è costretto a vendere un elettrodomestico per pagare la bolletta dell’energia. E non parliamo dei mutui…Giriamo giriamo e siamo sempre lì, le ingiustizie non le spazza via nessuno.

Ecco la ricevuta del versamento effettuato per pagare la bolletta in questione. La trasparenza con la nostra community per noi è fondamentale.