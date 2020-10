Tanti auguri, nonni! Una poesia per ricordare gli angeli custodi delle nostre famiglie

La Festa nazionale dei nonni e delle nonne d’Italia fu istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale. ‘Angeli del focolare domestico‘, furono chiamati negli atti preparatori di quel dispositivo di legge che oltre al senatore Francesco Pontone ha avuto come cofirmatario il deputato leccese Ugo Lisi. Un tributo ad una figura fondamentale della famiglia che si celebra il 2 ottobre di ogni anno proprio nella giornata in cui si festeggiano i Santi Angeli Custodi.

Le misure di contenimento al coronavirus e le casse vuote delle amministrazioni comunali hanno cancellato le tante iniziative che negli anni scorsi si dedicavano nelle pubbliche piazze ai nonni e alle nonne e solo nelle scuole resta traccia di questo importante appuntamento che il calendario sottolinea.

Lucia C. Antonazzo ha voluto prendere per mano i lettori di Leccenews24.it per sottolineare questa Festa nazionale e non lasciarla cadere nel dimenticatoio della disattenzione e dell’indifferenza con un ricordo dedicato ai suoi nonni, un ricordo in versi che ci porta indietro nel tempo ma che ci tiene ben radicati nei giorni nostri proiettandoci anche su quelli che verranno.

La masseria

Li cristiani ca stìane alla masseria

Venìane le pijane cullu tranu

Scìane tutte ddoi, la nonna e la zia

E chianu chianu se lluntanàvane de Martanu.

Portàvane puru la majina de cusire

Ca moi la tengu intra a casa mia

Lu rumore ca facìa érive sentire

Quandu giurnu e notte la nonna mia cusìa.

Cazzi e camise tajàvane e nfiamàvane

Mutande reggipetti gonne e mantili

Ca le rrobbe purtroppu mai bastàvane

Ca alle famije avìa tanti fili.

E dopu ca facìane tutte le cusiture

La massara cu le fije se le spicciàvane

Se tiràvane a ssule tutte le nfiamature

Ttaccàvane li fili e se le stiràvane.

Alla nonna e alla zia li pagàvane la sciurnata

E a fiate li dìane na pezza de pecorinu

Ca allu nonnu miu li piacìa ncerata

La mangiava culle fave e nu bicchieri de vinu.

La fattoria (trad.)

Le persone che stavano alla fattoria

Venivano a prenderle col carro (trainato da un cavallo)

Andavano tutte e due, la nonna e la zia

E piano piano si allontanavano da Martano.

Portavano pure la macchina da cucire

Che ora ho io in casa mia

Il rumore che faceva avreste dovuto sentire

Quando giorno e notte la nonna mia cuciva.

Pantaloni e camicie tagliavano e imbastivano

Mutande reggiseni gonne e grembiuli

Che gli indumenti purtroppo non bastavano mai

Che nelle famiglie c’erano tanti figli.

E dopo aver fatto tutte le cuciture

La padrona di casa con le figlie se le finivano

Tiravano per proprio conto tutte le imbastiture

Legavano i fili e se le stiravano.

Alla nonna e alla zia pagavano la giornata

E a volte davano loro anche una forma di pecorino

Che a mio nonno piaceva “cerata” (semistagionata).

La mangiava con le fave e un bicchiere di vino.